Demon’s Souls – pas de niveau de difficulté supplémentaire

La version remasterisée du jeu Les âmes du démon devrait à l’origine aller de pair avec un mode « Easy » supplémentaire. Le développeur Bluepoint a finalement décidé de laisser de côté le niveau de difficulté.

Bien que l’idée vienne de l’intérieur, il a finalement été décidé de garder le mode facile en dehors du titre. À l’origine, la suggestion venait du directeur créatif Gavin Moore. Cependant, la mise en œuvre technique a étouffé l’idée dans l’œuf. La mise en œuvre prendrait toute la charge de travail d’une équipe de développement interne.

Déjà dans le passé, il y avait des considérations pour intégrer un tel niveau de difficulté dans le jeu afin de pouvoir garantir la convivialité des débutants. De nombreux joueurs voulaient une telle possibilité afin de ne pas effrayer les autres personnes de la communauté en raison de la difficulté. Et Les âmes du démon cette fois, mettant en œuvre ce souhait, ils ont réussi à faire quelques ajustements au jeu pour convaincre les nouveaux joueurs du titre.

«Nous avons fait un certain nombre d’ajustements fins pour permettre une entrée plus facile dans le jeu – même pour les joueurs ayant des déficits physiques. Par exemple, il est possible d’adapter le réglage stéréo au surround mono avec le choix entre la sortie gauche ou droite. Nous avons également intégré la personnalisation de la palette UI pour les problèmes visuels. Un autre outil permet aux joueurs d’ajuster la netteté des mouvements et des mouvements de la caméra. «