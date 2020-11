Demon’s Souls – la bande originale sortira en novembre

Peu de temps après la sortie du Remake de Demon’s Souls pour PS5 en novembre, il y aura également une bande originale officielle, comme Sony l’a annoncé.

Une vidéo complète des coulisses donne déjà un avant-goût de ce qui vous attend musicalement dans la nouvelle édition. La musique définit ici des moments inoubliables, comme l’écrit Sony.

«D’innombrables heures ont été passées à ajouter des milliers et des milliers de nouveaux sons au jeu, ce qui donne vraiment vie à ce monde. Ce sont les sons de Boletaria qui vous arracheront à vos rêves. Allez-vous devenir fou avec les battements de cœur incessants et les chants hantés dans la tour de Latria? Et combien d’entre vous se montreront courageux face à la course rampante de l’araignée blindée au fond de Steinfang? «