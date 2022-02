Demon Slayer : la saison 3 est officiellement annoncée

Demon Slayer a officiellement droit à une saison 3 qui suivra l’arc du village des forgerons du manga. Le Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba est l’un des anime les plus populaires du Japon, basé sur le manga de Koyoharu Gotouge. Après que la famille du personnage principal, Tanjiro Kamado, ait été tuée et que sa sœur soit devenue un démon, il devient un tueur de démons et se lance dans diverses aventures surnaturelles. La série animée est relativement récente, ayant commencé sa diffusion au printemps 2019.

Elle a été suivie par l’adaptation cinématographique Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Le film : Le Train de l’infini en 2020, qui est non seulement le film d’animation le plus rentable, mais aussi le film japonais le plus rentable de tous les temps, ayant battu le précédent film n°1 Spirited Away de plus de 100 millions de dollars. Il a accompli cet exploit gargantuesque malgré les résultats déprimés du box-office de l’ère pandémique pour presque tous les autres films de l’époque. La deuxième saison a capitalisé sur ce succès en réadaptant cette intrigue et en continuant à aller plus loin dans l’arc suivant du manga.

Aujourd’hui, le dernier épisode de la saison 2 de Demon Slayer a été diffusé au Japon. Diffusé en France sur Crunchyroll et Wakanim, l’épisode final comporte un court clip à la fin annonçant que la saison 3 est déjà confirmée. La nouvelle saison suivra l’arc du Village des forgerons, qui est déjà apparu dans la série manga source. Bien que le clip ne contienne pas de nouvelles séquences, il présente des images fixes de deux personnages majeurs de l’arc avant de passer au noir.

Kimetsu no Yaiba TV Anime -Swordsmith Village Arc- has been officially announced.pic.twitter.com/t80uWe1aVH — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) February 13, 2022

L’arc du Village des forgerons est un arc populaire du manga original Demon Slayer qui s’est déroulé du numéro 100 au numéro 127. Il suit Tanjiro qui tente de trouver un remplacement pour son épée, qui a constamment besoin d’être réparée. Au cours de l’arc, il rencontre la hashira de l’amour Mitsuki Kanroji et la hashira de la brume Muichiro Tokito, puis se lance dans une quête pour découvrir l’arme secrète qui est la source de la force de la ville.

Demon Slayer est l’un des anime les plus populaires de l’ère moderne, au coude à coude avec My Hero Academia, tant au Japon que sur les marchés internationaux. Il ne faisait aucun doute qu’une saison 3 serait produite, compte tenu de l’engouement du public pour cet anime. Cependant, il y avait des rumeurs selon lesquelles la franchise pourrait se préparer à lancer un autre film, cette confirmation infirme donc cette ligne de pensée. Cependant, les fans peuvent être assurés qu’un nouveau film verra le jour à un moment donné, compte tenu de l’argent que le premier a rapporté.