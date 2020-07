Demon Slayer Saison 2: Une suite très attendue par les fans

Avec la célèbre série Manga qui compte environ 21 volumes d’histoires surprenantes et choquantes, The Demon Slayer est prêt à revenir avec une nouvelle saison après son succès de la toute première saison.

Comme il s’est vendu à plus de 60 millions d’exemplaires dans le monde, le Manga a été un super succès auprès de tous les lecteurs, et tout le monde a adoré la série. La série comprend une soeur et un frère, Tanjiro, et sa soeur démoniaque. Tanjiro est un jeune garçon qui est rempli de vengeance et qui aimerait sauver sa soeur, ainsi que venger la mort de sa famille. La première fois, il a eu un nombre impressionnant de 26 épisodes, et il a été reçu. Continuez à lire pour en savoir plus !

La première saison est sortie en 2019, et parce qu’alors, les fans attendaient une nouvelle saison. Les amateurs de l’anime sont impatients de comprendre ce qui va se passer dans une autre saison.

Comment Tanjiro sauvera-t-il sa sœur ? Comment les derniers rebondissements de l’intrigue peuvent-ils s’accumuler ? Comment les fabricants rendront-ils justice à l’histoire du manga ?

Vidéo promotionnelle du film Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) fait office de saison 2 (2020). https://t.co/RoXpLpSsMX pic.twitter.com/hZ8A53r3qO — Hahonryu (@Bleach_Mx) October 20, 2019

Pour autant que nous sachions, il n’y a qu’une déclaration de renouvellement de la série pour une autre saison. Cependant, nous ne comprenons pas que nous puissions la voir. Il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant la sortie de la prochaine saison, mais la production et la post-production ont dû être reportées.

De retour en compagnie de Nezuko et Tanjiro

Pour autant qu’on puisse le deviner, il n’y aura pas de changement dans le casting de la saison. Natsuki Hanae, dont Akari Kito, dans le rôle de Tanjiro Kamado, Yoshitsugu Matsuoka dans celui d’Inosuke Hashibira, Hiro Shimono Satoshi Hino Daisuke Hirakawa dans celui d’Emma.

Mais comme on peut le voir dans plusieurs séries d’anime, de nouveaux personnages seront introduits pour les rebondissements de l’intrigue. Nous verrons certainement apparaître de nouvelles voix et de nouveaux visages, bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle à ce sujet !

L’intrigue de la deuxième saison

Comme le récit tourne autour d’une soeur et d’un frère, il y a quelques émotions fortes. Le stratagème se déroule ainsi : le frère, Tanjiro, découvre quelques secrets de famille et est enragé par ce qui a été fait pour sa famille.

Il veut venger la mort de ses proches et se donner du mal pour sauver sa sœur, car ils l’ont retrouvée et l’ont dénoncée. Il la sauvera et la ramènera, et nous devrons voir comment l’histoire se déroulera à partir de là.

Puisque c’est ce que les fans attendent avec impatience pour le moment. Dans une autre saison, nous verrons probablement comment il prend soin de sa soeur.