Demon Slayer saison 2 : résumé et explication de la fin de l’anime

Dans la finale de la saison 2 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, quand Inosuke et Tengen Uzui prennent leur dernier souffle, Nezuko vient à leur secours et utilise le Blood Demon Art pour éliminer le poison de leur corps. Après s’être assuré que ses compagnons sont en sécurité, Tanjirou, avec Nezuko, commence à chercher Gyuutarou et Daki pour vérifier si les démons sont morts ou non. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de Demon Slayer saison 2 épisode 18. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

Résumé de la saison 2 de Demon Slayer

Après que les Demon Slayer se soient défendus avec succès contre l’assaut violent de Gyuutarou et Daki, ils parviennent même à trancher simultanément le cou du duo frère-sœur à l’aide de leurs épées Nichirin. Cependant, quelques instants avant d’être décapité, Gyuutarou utilise une dernière attaque désespérée. Bien que dans les instants suivants, il soit décapité, les lames de sang qu’il déchaîne sont sur le point de blesser gravement Tanjirou, Zenitsu, Tengen et Inosuke, lorsque Nezuko intervient.

Heureusement, elle sauve son frère et ses compagnons quelques instants avant qu’ils ne soient sur le point d’être coupés en morceaux par les lames de sang en utilisant son Blood Demon Art comme défense. Lorsque Tanjirou se rend compte qu’il est en sécurité, il est soudainement alarmé par l’appel à l’aide de Zenitsu. Lorsque le protagoniste rencontre son ami, il apprend que le rythme cardiaque d’Inosuke s’affaiblit à chaque instant. L’état d’Inosuke semble trop critique, et Tanjirou n’a aucune idée de comment il peut aider alors que le poison se propage rapidement dans tout le corps de son ami. Mais à sa grande surprise, Nezuko utilise Blood Demon Art pour brûler tout le poison et sauver la vie d’Inosuke.

Le duo frère-sœur procède ensuite à aider le Sound Hashira de la même manière, offrant aux trois épouses de Tengen le soulagement dont ils ont tant besoin. Quand il semble qu’aucun de ses compagnons ne soit confronté à un danger mortel, Tanjirou, avec Nezuko, part à la recherche de Gyuutarou et Daki pour s’assurer que les co-titulaires des Six du rang supérieur sont enfin morts. Il retrouve les têtes décapitées du duo frère-sœur, qui s’évanouissent lentement dans le néant. Dans leurs derniers instants, les deux commencent à se reprocher de ne pas avoir vaincu les Demon Slayers.

Lorsque l’altercation s’échauffe et que Gyuutarou est sur le point de dire qu’il aurait souhaité que Daki ne soit jamais né, Tanjirou intervient. Il demande aux démons de ne pas se maudire puisqu’ils n’ont personne d’autre au monde et qu’ils ne croient même pas ce qu’ils disent eux-mêmes. Lorsque la tête de Daki s’estompe, Gyuutarou se souvient de souvenirs anciens et douloureux dans ses derniers instants pour adresser son seul regret avant de mourir lui-même.

Pendant ce temps, le serpent Hashira, Obanai Iguro, arrive à Ground Zero et rencontre Tengen Uzui. Le premier reproche à ce dernier d’avoir été si gravement blessé et soutient qu’il aurait dû facilement gérer les démons du rang supérieur six. Au lieu de se disputer, le Sound Hashira parle de sa décision de prendre sa retraite, ignorant les protestations d’Obanai. Au même moment, Akaza est convoqué au Château de l’Infini par Muzan Kibutsuji.

Fin de la saison 2 de Demon Slayer : Comment Gyuutarou et Daki sont-ils devenus des démons ?

Peu de temps après la mort de Daki, Gyuutarou commence à se remémorer le passé douloureux du duo frère-sœur. Il y a longtemps, Gyuutarou n’était qu’un autre garçon ordinaire vivant à Rashomon River Bank, la région pauvre du quartier des divertissements. Le niveau de vie y était si horrible que les enfants étaient considérés comme une malédiction par les parents, car ils pouvaient à peine gagner de l’argent pour les nourrir.

La mère de Gyuutarou a tenté de le tuer à plusieurs reprises, mais le garçon innocent a en quelque sorte survécu aux coups brutaux à chaque fois. Pour aggraver les choses, les gens là-bas traitaient horriblement Gyuutarou parce qu’il était laid. Il avait souvent recours à la chasse aux rats ou aux insectes en utilisant sa faucille pour se nourrir. Cependant, sa vie a changé quand Ume (Daki) est né. Son beau visage, pour une raison quelconque, a mis fin au complexe d’infériorité de Gyuutarou, et il a finalement appris à s’embrasser et à embrasser le monde méchant qui l’entourait. Il a rapidement commencé à se battre et est devenu un collectionneur.

La vie de Gyuutarou semblait avoir un sens malgré toute la cruauté qui l’entourait, et Ume lui a donné une raison de vivre. Mais il n’était plus une victime impuissante, et le duo frère-sœur a maintenant appris à se battre pour sa survie. Au fur et à mesure qu’ils prospéraient, leurs ennemis augmentaient, alors quand Ume a aveuglé un samouraï avec son épingle à cheveux, cela s’est avéré être une horrible erreur. Elle a été capturée puis brûlée vive par ses agresseurs.

Lorsque Gyuutarou a trouvé son corps carbonisé et a commencé à pleurer pour sa sœur, il a également été attaqué par un samouraï sur ordre d’une femme. Cependant, il a riposté et a tué la femme et le samouraï quelques instants plus tard. Alors qu’il recommençait à pleurer pour Ume, un démon de rang supérieur s’est présenté et a décidé de leur donner une chance de rejoindre les Douze Kizuki.

Le duo frère-sœur est ensuite devenu de puissants démons qui ont ensuite tué de nombreux Hashira sur une période de plusieurs décennies. Cependant, leur adhésion aux forces de Muzan Kibutsuji était une décision qui a été façonnée par des années de cruauté et d’oppression que Gyuutarou et Daki ont subies en silence alors qu’ils vivaient à Rashomon River Bank. Donc, en fin de compte, aussi crucial qu’il était pour eux d’accepter l’offre de rejoindre les forces des seigneurs démons, la haine du monde a joué un rôle tout aussi important dans leur transformation en véritables démons.

Pourquoi Akaza est-il convoqué au Château de l’Infini par Muzan Kibutsuji ?

Au dernier moment de la finale de la saison 2, Akaza se retrouve soudainement dans le château d’Infinity. Il réalise immédiatement la gravité de la situation car Muzan Kibutsuji n’invoque jamais ses sbires tant qu’il n’y a pas de mauvaises nouvelles. Dans la finale de la saison 1, lorsqu’il a convoqué les démons du Lower Six, ils ont été sévèrement punis par lui. La plupart d’entre eux ont été brutalement éliminés par Muzan parce qu’ils étaient trop faibles.

Le Seigneur Démon a été irrité par la mort de Rui sur le mont Natagumo, et juste après la décapitation de Gyuutarou et Daki, nous voyons quelque chose de similaire se produire dans la finale de la saison 2. Il est à noter que les démons du Rang Supérieur n’ont pas été appelés au Château de l’Infini depuis les cent treize dernières années. Bien que l’anime ne montre pas ce qui se passe par la suite, les démons du rang supérieur seront très probablement avertis par le seigneur démon.

Contrairement aux démons de rang inférieur qui sont jetables, ces soldats plus puissants des Douze Kizuki existent depuis des centaines d’années et ont chassé plusieurs Hashiras au cours de leur vie. Ainsi, tuer l’un d’entre eux pour Muzan reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Cependant, il ne sera pas surprenant qu’il punisse les démons avant d’offrir son sang à certains d’entre eux.