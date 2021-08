Demon Slayer : la saison 2 de l’anime pourrait durer 6 mois

Le remarquable succès rencontré par l’histoire de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba en a fait l’une des franchises les plus populaires nées de mangas et traduites en anime dans le monde, et a même été comparée à Dragon Ball, One Piece et L’Attaque des Titans. Son film, Demon Slayer : Mugen Train, a rapporté environ 453 millions de dollars au box-office mondial, et les attentes pour la saison 2 ne cessent de croître.

La première saison de cet anime a été récompensé par le prix de l’anime de l’année lors des Crunchyroll Anime Awards 2020. Si vous avez l’intention de continuer à apprécier les aventures de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke et le reste des chasseurs, préparez-vous car les nouveaux épisodes pourraient être divisés en deux arcs et avoir une durée de six mois selon de récentes fuites en provenance de Chine, provenant du populaire réseau social Weibo.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc" – New Visual! The anime is set for 2021. pic.twitter.com/TUtgK7uciy — Anime Trending (@AniTrendz) July 13, 2021

La deuxième saison, officiellement intitulée Kimetsu no Yaiba : Yuukaku-hen, fera suite aux événements que nous avons vus dans Mugen Train, où le Top Rank 3 des lunes démoniaques a tué Kyojuro dans l’un des combats les plus choquants jamais réalisés par Aniplex. Il n’a pas non plus été précisé si les arcs de six mois constitueront une seule saison divisée en plusieurs parties ou s’ils feront l’objet de futurs épisodes.

Demon Slayer Season 2 - Official Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Il est important de mentionner que ces révélations n’ont pas encore été confirmées par le studio, la seule chose qui est certaine est que le nouveau volet a une date de sortie au Japon en 2021, il pourrait donc également arriver chez nous à n’importe quel moment de l’année. La notoriété de Demon Slayer a augmenté à toute vitesse, Koyoharu Gotouge a lancé le manga original en février 2019, dans le cadre du magazine Weekly Shonen Jump et après quatre ans et 23 volumes a terminé l’intrigue principale.

Cela a donné lieu à l’une des franchises les plus réussies du moment ; Mugen Train est devenu le film le plus rentable au Japon et la première saison a également remporté le prix du meilleur anime aux Newtype Anime Awards 2019. La quantité de récompenses et de ventes dans le monde entier ne fait que prouver la popularité de l’anime, il ne reste plus qu’à être patient, à attendre la date de sortie et à voir combien de temps elle durera.