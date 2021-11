Demon Slayer saison 2 épisode 5 : Date et heure de sortie de l’anime en France

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba ou Kimetsu no Yaiba est un anime d’action-aventure de fantasy sombre qui raconte l’histoire de la vengeance et de la découverte de soi. L’émission suit Tanjirou Kamado, un jeune adulte honnête et travailleur qui assume la responsabilité de sa famille à la suite du décès prématuré de son père. Mais lorsque ses proches sont brutalement massacrés, à l’exception de sa sœur, qui est transformée en démon, le protagoniste se lance dans un voyage de vengeance.

Le combat bourré d’action contre le mal qui s’ensuit a attiré des millions de fans. La première saison de l’anime a débuté le 6 avril 2019 et s’est terminée plus tard le 3 mai 2020. Alors que la série en est à sa deuxième saison, Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur son prochain épisode.

Récap avant de regarder l’épisode 5

Dans l’épisode précédent, après que son père ait fait allusion au fait de se trancher la gorge pour retourner dans le monde réel, Tanjirou se demande s’il fait le bon choix. Cependant, après quelques instants de discours intérieur, il arrive à la conclusion que c’est probablement le seul moyen de s’échapper et de sauver Nezuko. Après s’être tranché la gorge, il est submergé par la douleur pendant quelques instants mais se réveille par la suite. Pendant ce temps, Zenitsu et Inosuke livrent un dur combat aux enfants insomniaques envoyés par Enmu pour détruire leurs noyaux spirituels.

Tanjirou vérifie Nezuko, qui est en sécurité, et après inspection de ses amis endormis, reconnaît que l’art du démon du sang a été utilisé sur eux. Il sent bientôt la présence d’un dangereux adversaire dans le train Mugen et laisse à sa sœur la responsabilité de réveiller ses amis. En utilisant son bon nez, Tanjirou est capable de traquer Enmu sur le dessus de la locomotive. Le démon avoue comment il a manipulé ses victimes pour danser sur ses airs et ne montre aucun remords pour avoir utilisé des gens pour ses objectifs tordus.

Tanjirou en a assez des actes méprisables d’Enmu et il commence immédiatement à la combattre. Le démon utilise ses pouvoirs pour endormir le protagoniste, mais il lui tranche la gorge instantanément pour revenir dans le monde réel, faisant preuve d’une volonté remarquable qui impressionne même son adversaire. Après un bref combat, Tanjirou tranche la gorge d’Enmu mais apprend bientôt qu’il n’est pas mort. Le démon a fusionné avec le train Mugen alors que tout le monde était perdu dans son monde de rêve. Dans l’épisode 5, Tanjiro retrouvera le vrai cou d’Enmu et lui tranchera la tête pour mettre fin à son règne de terreur pendant que ses amis combattent le démon depuis l’intérieur des compartiments.

Bonjour 💜 pic.twitter.com/cq16PZRdF8 — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) November 8, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 5 de la saison 2 de Demon Slayer sortira-t-il en France ?

Demon Slayer saison 2 épisode 5 : Date de sortie et heure précise

La date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de Demon Slayer est le dimanche 14 novembre 2021. Demon Slayer Saison 2 épisode 5, intitulé A l’avant du train, sera disponible à 16h45. Ce sera la même chose chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible chaque dimanche à 16h45.

« Te la pète pas, sbire ! » Prochain épisode : « À l'avant du train » dimanche à 16 h 45 sur @Wakanim et @Crunchyroll_fr ! #DemonSlayer pic.twitter.com/IwObf33WfW — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) November 11, 2021

Où peut-on regarder la saison 2 de Demon Slayer en streaming ?

Vous pouvez regarder Demon Slayer saison 2 “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” sur Crunchyroll et Wakanim. Nous recommandons vraiment aux fans de regarder l’épisode 5 de Demon Slayer à partir de sources officielles pour soutenir les créateurs.

La saison 1 de Demon Slayer est également disponible en intégralité en streaming sur Wakanim.