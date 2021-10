Demon Slayer saison 2 épisode 4 : Date et heure de sortie de l’anime en France

Basé sur la série de mangas japonais de Koyoharu Gotouge, Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est un anime d’action-aventure de fantasy sombre qui raconte une histoire de vengeance et de découverte de soi. Le spectacle est centré sur Tanjirou Kamado, un jeune adulte travailleur dont la famille est brutalement assassinée par un démon. Le seul membre vivant à part lui est Nezuko, sa sœur cadette, qui se transforme en démon.

Lorsque le duo excentrique croise la route de Giyuu, une Hashira du Demon Slayer Corps, la détermination de Tanjirou l’impressionne, et il envoie le jeune homme à Sakonji Urokodaki pour se préparer à l’examen d’entrée du Demon Slayer Corps. Cela marque le début de son voyage épique pour venger la mort de sa famille et retrouver l’antagoniste Muzan Kibutsuji. L’anime a été créé pour la première fois le 6 avril 2019. Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur son prochain épisode, l’épisode 4 de la saison 2 de Demon Slayer.

Récap avant de regarder l’épisode 4

Dans la saison 2, épisode 3, Tanjirou et ses amis tombent dans un profond sommeil et commencent à voir leurs désirs les plus profonds devenir une réalité dans le monde des rêves. Alors que Zenitsu profite d’un rendez-vous avec Nezuko, Kyoujurou Rengoku rencontre son père pour l’informer qu’il est maintenant devenu un Hashira. Malheureusement, au lieu d’être félicité pour ses réalisations, on dit à Rengoku que ses réalisations ne signifient rien. The Flame Hashira rappelle comment son père était autrefois un homme motivé qui l’a entraîné lui et son jeune frère Senjuro.

Cependant, dans le passé, il a soudainement perdu la motivation et a abandonné l’escrime bien qu’il ait réussi à devenir un Hashira dans le Demon Slayer Corps. La critique âpre n’affecte pas la résolution de Rengoku, et il rencontre Senjuro par la suite. Il ne ment pas sur le triste état d’esprit de leur père mais assure qu’il fait savoir à son jeune frère qu’il le soutiendra quoi qu’il arrive. Il lui demande de devenir un meilleur être humain au lieu de le pousser à faire un certain choix de carrière.

Pendant ce temps, l’un des enfants privés de sommeil envoyés par Enmu parvient à trouver le royaume du subconscient après avoir atteint le bord du monde des rêves (car ils sont finis). Mais lorsqu’elle essaie de détruire le noyau spirituel en le poignardant, Rengoku, malgré son sommeil profond, soulève la fille dans les airs et l’arrête juste avant le coup paralysant. Dans le même temps, Tenjirou revit le bon vieux temps avec sa famille, ignorant que tout cela n’est qu’une illusion. Cependant, sans le savoir, il continue de dire des choses qui font allusion à sa vie après avoir rejoint le Demon Slayer Corps.

Quand il va chercher un seau d’eau dans la rivière voisine, son ombre l’attrape dans l’eau et lui dit de se réveiller et de sauver ses amis. Tanjirou reprend immédiatement ses esprits et se rend compte qu’il doit sortir du monde des rêves avant qu’il ne soit trop tard. Il part dans la forêt loin de sa famille et essaie de trouver un moyen de retourner dans le monde réel. Son père apparaît soudainement pendant une fraction de seconde derrière lui et dit au protagoniste qu’il doit utiliser son katana pour couper quelque chose.

Tanjirou se rend compte que probablement la seule façon de mettre fin au rêve est de se suicider et de retourner dans le monde réel. Il se tranche la gorge sans hésiter, et son sang rouge se répand sur la glace près de lui. Dans l’épisode 4, Tanjirou deviendra la première personne à se réveiller de son profond sommeil et commencera à essayer de réveiller ses amis immédiatement. Tous ses amis reviendront bientôt dans le monde réel et le protagoniste affrontera Enmu.

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 4 de la saison 2 de Demon Slayer sortira-t-il en France ?

Demon Slayer saison 2 épisode 4 : Date de sortie et heure précise

La date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Demon Slayer aurait dû être le dimanche 31 octobre 2021. Cependant, suite à une modif dans la diffusion au Japon, il faudra patienter une semaine de plus. Demon Slayer Saison 2 épisode 4 sera disponible le dimanche 7 novembre à 17h45. Ce sera la même chose chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible chaque dimanche à 17h45. Cet épisode sera intitulé Should Have Been ou Hontō nara.

Suite à un changement dans la diffusion au Japon, la circulation du Train de l'infini est fortement perturbée, reprise du trafic avec l'épisode 4 dimanche 7 novembre à 17 h 45 sur @Wakanim et @Crunchyroll_fr ! — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) October 25, 2021

Où peut-on regarder la saison 2 de Demon Slayer en streaming ?

Vous pouvez regarder Demon Slayer saison 2 “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” sur Crunchyroll et Wakanim. Nous recommandons vraiment aux fans de regarder l’épisode 4 de Demon Slayer à partir de sources officielles pour soutenir les créateurs.

Combien d’épisodes la saison 2 de Demon Slayer “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” aura-t-elle ?

Il a été annoncé que l’anime Kimetsu no Yaiba : Yuukaku-hen comptera un total de 18 épisodes et est diffusé à partir du 10 octobre 2021. Un nouvel épisode sortira chaque semaine le dimanche à 17h45.

La saison 1 de Demon Slayer est également disponible en intégralité en streaming sur Wakanim.