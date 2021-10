Demon Slayer saison 2 épisode 2 : Date et heure de sortie de l’anime en France

La deuxième saison de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba a commencé ! Dans Kyoju Rengoku, le premier épisode présente un épisode spécial inédit intitulé Flame Hashira qui se déroule avant le début de l’arc Mugen Train. Ses activités de train pré-Mugen sont montrées dans l’épisode. Quant à Mugen Train, bien que l’arc du Entertainment District ne soit pas présenté avant décembre, il y aura du nouveau matériel dans les prochains épisodes à espérer. Il y aura également de nouveaux thèmes pour le générique d’ouverture et de fin de la série ! Betanews vous en dit plus sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Demon Slayer, les spoilers, où regarder en streaming, et plus encore.

Récap de l’épisode 1 de la saison 2 de Demon Slayer

Actuellement, les citadins ont peur de s’aventurer dehors la nuit de peur de rencontrer un monstre nommé Slasher. De nombreuses personnes sont déjà décédées, dont un conducteur de train. Pendant ce temps, Rengoku et le reste des Demon Slayers sont dans la zone pour enquêter. Cette station est votre premier arrêt après que le conducteur y a été tué récemment. De plus, ils enquêtent sur les disparitions survenues dans le train Mugen. En arrivant à la gare, Rengoku rencontre une fille nommée Fuku et sa grand-mère, toutes deux vendeuses de bento.

Par conséquent, Rengoku se dirige vers le hangar, où il trouve le train Mugen qui l’attend. Un grand nombre de personnes se sont rassemblées ici pour travailler sur le train, qui sera à nouveau opérationnel le lendemain. Rengoku sent enfin une présence démoniaque. Le Slasher a kidnappé l’un des ouvriers et le retient prisonnier. Rengoku parvient à sauver le jeune homme des griffes du Slasher, mais ce dernier s’est maintenant tourné vers les deux vendeurs de bento.

En conséquence, le Slasher décide de traquer Fuku, qui niait auparavant l’existence de démons. Rengoku intervient juste à temps pour la sauver, elle et sa grand-mère. Dans un flash-back, la grand-mère de Fuku se souvient avoir été sauvée par un tueur de démons avec les mêmes cheveux et haori que sa propre fille, Fuku. Après en avoir parlé à Rengoku, il comprend que c’est son père qui les a sauvés. Dès que le soleil se lève dans le ciel, il est temps de remonter à bord du train Mugen.

ANIME: Demon Slayer season 2 episode 2 will release through the Crunchyroll and Funimation streaming services at 4: 45 PM British Standard Time on Sunday, October 17th pic.twitter.com/JezzhZ7CvX — Đęñķáì (@its_jaitra) October 13, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 2 de la saison 2 de Demon Slayer sortira-t-il en France ?

Demon Slayer saison 2 épisode 2 : Date de sortie et heure précise

La date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Demon Slayer est le dimanche 17 octobre 2021. Demon Slayer Saison 2 épisode 2 sera disponible à 17h45. Ce sera la même chose chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible chaque dimanche à 17h45.

Où peut-on regarder la saison 2 de Demon Slayer en streaming ?

Vous pouvez regarder Demon Slayer saison 2 “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” sur Crunchyroll et Wakanim. Nous recommandons vraiment aux fans de regarder l’épisode 2 de Demon Slayer à partir de sources officielles pour soutenir les créateurs.

Combien d’épisodes la saison 2 de Demon Slayer “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” aura-t-elle ?

Il a été annoncé que l’anime « Kimetsu no Yaiba : Yuukaku-hen » comptera un total de 18 épisodes et sera diffusé à partir du 10 octobre 2021. Un nouvel épisode sortira chaque semaine le dimanche à 17h45.

Demon Slayer Saison 2 Épisode 2 Spoilers

L’arc du train de Mugen sera adapté aux épisodes 2 à 7 de la saison 2 de Demon Slayer, avec des séquences supplémentaires ajoutées à ce que nous avons déjà vu dans le film. Rengoku et Tanjiro ont eu leur première discussion sur Hinokami Kagura dans le deuxième épisode. Le plan d’Enmu pour tuer Flame Hashira et les jeunes combattants du Demon Slayer Corps pourrait également être révélé dans cet épisode. De plus, les rêves de Demon Slayers peuvent s’éterniser.

La saison 1 de Demon Slayer est également disponible en intégralité en streaming sur Wakanim.