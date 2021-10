Demon Slayer Saison 2 épisode 1 : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion du premier épisode de la saison 2 de l’animé Demon Slayer approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 1 de la saison 2 de Demon Slayer sur Wakanim en France ?

Basé sur la série de mangas japonais du même nom écrite et illustrée par Koyoharu Gotouge, « Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba » ou simplement « Kimetsu no Yaiba » est un anime télévisé d’aventure fantastique et sombre. L’émission raconte l’histoire de Tanjirou Kamado, le seul soutien de famille de sa famille après le décès de son père. Un jour ordinaire, il se rend dans un village local pour vendre du charbon de bois, mais ne parvient pas à rentrer chez lui situé au sommet d’une montagne isolée avant la tombée de la nuit. Sur l’insistance d’un homme étrange, Tanjirou décide de se réfugier dans sa maison pour la nuit, ignorant que cela deviendra la pire erreur de sa vie. Lorsqu’il rentre chez lui le lendemain, il trouve sa famille massacrée sans pitié tandis que le seul membre vivant, Nezuko, est maintenant transformé en un démon assoiffé de sang.

Dévasté par son incapacité à les protéger, Tanjirou jure de venger leur meurtre brutal et de ramener sa sœur à un être humain. La saison 1 de l’anime a été diffusée pour la première fois le 6 avril 2019 et s’est terminée après 26 épisodes marquants diffusés le 28 septembre 2019. Puisque la deuxième saison de la série est sur le point de sortir, jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons à propos de son premier épisode.

Demon Slayer saison 2 épisode 1 : Date de sortie et heure précise

Demon Slayer Saison 2 épisode 1 devrait sortir le 10 octobre 2021, au Japon mais également en France. La série est produite à Ufotable (“Fate/Zero”) avec Haruo Sotozaki à la tête de l’équipe de réalisateurs et Akira Matsushima en tant que concepteur des personnages. Le chanteur et parolier japonais LiSA a interprété la chanson thème d’ouverture “Akeboshi” (Étoile du matin) ainsi que la chanson thème de fin “Shirogane” (Argent).

L’épisode 1 de la saison 2 de Demon Slayer devrait être diffusé sur Wakanim à 17h45 le dimanche 10 octobre en France. Cette deuxième saison sera également disponible sur Crunchyroll.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Wakanim, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

L'arc de Demon Slayer, le train de l'infini, sera réadapté dans la saison 2 à partir du 10 octobre, avec un 1er épisode exclusif. Le 5 décembre débutera l'arc du quartier des plaisirs, avec un épisode d'une heure. La saison 2 sera disponible sur Wakanim et Crunchyroll. pic.twitter.com/mUVe2UDLrw — TEAM MANGA (@TeamManga__) September 25, 2021

Demon Slayer Saison 2 épisode 1 Spoilers

Dans la finale de la saison 1, après quelques jours de formation de réadaptation stimulante et productive au manoir de Shinobu Kocho, Tanjirou et ses amis sont enfin prêts pour leur prochaine mission. Pendant ce temps, Muzan Kibutsuji est furieux de l’incompétence et des échecs des douze lunes démoniaques inférieures. La mort de Rui au mont Natagumo a clairement montré que ces démons ne faisaient pas le poids face aux Hashiras. Dans sa frustration, Muzan finit par massacrer presque tous les membres des douze lunes démoniaques inférieures jusqu’à ce qu’il rencontre Enmu. Le démon effrayé parvient d’une manière ou d’une autre à convaincre Kibutsuji qu’il peut être un digne serviteur et qu’il reçoit même une bonne dose de son sang.

Avec ses nouveaux pouvoirs, Enmu se lance immédiatement dans sa mission. Dans le même temps, Tanjirou, Inosuke et Zenitsu découvrent les cas croissants de disparition dans le train Mugen, qui ont été directement liés à la présence d’un puissant démon. Maintenant, équipés de l’expérience acquise lors de la formation de rééducation, les tueurs de démons montent à bord de la locomotive avec Nezuko, où la Flame Hashira Rengoku Kyoujurou enquête déjà sur les mystérieuses disparitions. Cependant, les membres prometteurs du Demon Corps ignorent qu’Enmu des Lower Twelve Demon Moons est également dans le même train.

Dans l’épisode 1 de la saison 2, Rengoku, qui est un membre irremplaçable du Demon Corps, se préparera à la périlleuse mission du train Mugen avec des membres de rang inférieur du Demon Corps. Cependant, une fois là-bas, le Flame Hashira commencera enfin à vraiment comprendre l’étendue des dangers qui se cachent dans les compartiments de la locomotive. Imperturbable par les défis qui l’attendent, Rengoku commencera immédiatement à rechercher le coupable des enlèvements, ignorant qu’un adversaire redoutable attend le bon moment pour attaquer le Corps des Démons.

La saison 1 de Demon Slayer est également disponible en intégralité en streaming sur Wakanim.