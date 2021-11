Demon Slayer saison 1 : Top 9 des personnages les plus puissants

Il faut être plutôt coriace pour se mesurer à la foule de Demon Slayer, mais quels sont les personnages les plus puissants de l’élite de ce manga ?

L’univers de Demon Slayer (ou Kimetsu No Yaiba) regorge de personnages incroyablement puissants. Suivant l’histoire de Kamado Tannjiro, un garçon qui décide de tuer des démons après que ceux-ci aient tué sa famille et transformé sa sœur en démon, la série manga populaire a rapidement présenté aux lecteurs les puissants tueurs du Corps des tueurs de démons ainsi que des démons incroyablement coriaces.

Bien que les fans aient inévitablement leurs préférés parmi cette vaste gamme de personnages, Betanews vous a préparé une sélection des 9 plus forts personnages à l’occasion de la sortie de la saison 1 de Demon Slayer sur Netflix et Amazon Prime Video.

Mitsuri Kanroji

Les apparences peuvent être trompeuses, et c’est certainement la vérité dans ce cas. Mitsuri Kanroji peut sembler être une jeune fille mince et fragile, mais elle possède en fait huit fois la densité musculaire d’une femme humaine ordinaire. Cela fait d’elle une combattante incroyablement forte que les démons sous-estiment à leurs risques et périls. En outre, Mitsuri utilise la technique du Souffle de l’amour lorsqu’elle se bat, ce qui, associé à sa force et à son épée en forme de fouet, la rend incroyablement rapide.

🎂 Aujourd'hui dans Demon Slayer c'est l'anniversaire du Pilier de l'amour, la kawaii Mitsuri Kanroji ! pic.twitter.com/Y3NLhGUT4C — Gaak.fr (@gaak_fr) June 1, 2021

Tanjiro Kamado

Tanjiro Kamado, protagoniste de la série de mangas, est un puissant Demon Slayer. Alors que les autres tueurs ne maîtrisent qu’un seul style de combat, Tanjiro en utilise deux : le style de respiration de l’eau et, plus tard, la danse du dieu du feu. La Danse du Dieu du Feu de Tanjiro est une technique de respiration unique à la famille Kamado, qui lui donne un avantage supplémentaire au combat.

Il faut de la détermination pour faire ça. pic.twitter.com/iwwntVhIzG — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) November 4, 2021

Ce qui est vraiment unique chez Tanjiro, cependant, c’est sa compassion. Ayant une soeur qui a été transformée en Démon, il n’a pas de préjugé dévorant contre les Démons. Cela dit, il n’hésite pas non plus à les combattre et à les tuer si nécessaire. La ligne de conduite qu’il suit n’est pas facile, mais Tanjiro y parvient tant bien que mal.

Kyoiuro Rengoku

La force ne se mesure pas toujours uniquement à la puissance de destruction. Parfois, la force est également déterminée par sa polyvalence et sa capacité à protéger et à punir. Ces deux attributs sont ceux de Kyojuro Rengoku, qui utilise la technique du Souffle de flamme lorsqu’il combat des démons – il projette littéralement une mer de flammes contre ses adversaires démoniaques. Cependant, ce n’est pas seulement sa technique offensive qui est impressionnante – il a également protégé tous les passagers d’un train tout en combattant les démons. Ça, c’est de l’héroïsme !

Rengoku 🔥 pic.twitter.com/TfSaNLAwNm — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) October 26, 2021

Sanemi Shinazugawa

Si l’expérience est synonyme de puissance, alors Sanemi Shinazugawa surpasse presque tous les autres personnages. Le corps entier de ce tueur de démons est couvert de cicatrices après des années passées à tuer des démons. Ces marques, associées à son style Souffle de vent vraiment puissant, sont suffisamment impressionnantes pour que les démons eux-mêmes respectent (ou même craignent) la force de Sanemi.

Gyomei Himejima

La mythologie japonaise a souvent célébré les prouesses au combat de guerriers aveugles qui ont acquis une plus grande maîtrise de leurs compétences en compensant un handicap perçu. C’est le cas de Gyomei Himejima, le Pilier de pierre du Corps des tueurs de démons, qui utilise le style Souffle de pierre pour manier sa hache mortelle à main forte. Non seulement ses compétences physiques sont impressionnantes, mais l’ouïe de Gyomei est devenue si fine qu’il peut utiliser les moindres sons pour le diriger au combat.

Dans Kimetsu no Yaiba / Demon Slayer, l'anniversaire de Gyomei Himejima est le 23 août #birthday pic.twitter.com/AdHitgWuxi — Animint (@animint) August 23, 2020

Plusieurs membres du Corps, ainsi que le démon Kokushibo lui-même, considèrent Gyomei comme le plus puissant des tueurs de démons, ce qui n’est pas peu dire. Cependant, malgré sa puissance, Gyomei est également très doux et pieux, ce qui montre que le pouvoir ne réside pas toujours dans des personnes intrinsèquement destructrices.

Kokushibo

Évidemment, le Corps des tueurs de démons ne détient pas tout le pouvoir dans le monde de Kimetsu No Yaiba – les démons qu’ils combattent sont aussi immensément puissants (parfois à des degrés effrayants). Kokushibo, le plus puissant des douze Kizuki, fait partie de cette catégorie. Même avant de devenir un démon, il était un épéiste habile et rusé. De plus, après avoir combattu pendant des centaines d’années, il a accumulé une grande connaissance des techniques de combat, en particulier lorsqu’il s’agissait de combattre des tueurs de démons.

Started watching demon slayer and now my AQW also loving it! A budget cosplay of Kokushibo! pic.twitter.com/LUTDlCoXC7 — Mick Aqw (@RUINSMck) October 20, 2020

Si Kokushibo était si puissant, c’est en partie parce qu’il a cherché à devenir de plus en plus fort tout au long de son existence. En fin de compte, cette ambition lui a permis d’acquérir une puissance énorme, mais l’a éloigné de son rêve initial de devenir un noble samouraï. Cela montre bien qu’une quête obstinée peut vous faire oublier ce que vous désirez vraiment.

Muzan Kibutsuji

Kokushibou était peut-être considéré comme un démon extrêmement puissant, mais même lui ne pouvait pas se mesurer à la puissance de Muzan Kibutsuji, le démon originel et principal antagoniste de Demon Slayer. Coupable d’avoir commis de multiples atrocités, dont la moindre n’est pas d’avoir tué la famille de Tanjiro Kamado et d’avoir transformé sa sœur en Démon, Muzan ne semble pas être un être particulièrement puissant à première vue. Il est connu pour prendre l’apparence d’un enfant malade comme identité de couverture, cachant sa véritable force.

En tant que premier Démon, Muzan possède une force physique considérable et peut se régénérer presque instantanément après un combat. Son narcissisme et son excès de confiance l’ont souvent amené à se comparer à une force de la nature, ce qui est peut-être exagéré, mais ceux qui se trouvent sur son chemin peuvent avoir une opinion différente.

Nezuko Kamado

Si Kokushibou et Muzan Kibutsuji sont tous deux des démons incroyablement puissants en termes de force physique et de capacité de combat, le pouvoir peut prendre différentes formes, même chez les démons. Nezuko Kamado a été transformée en démon par Muzan Kibutsuji, tout en conservant une partie de sa capacité d’émotion et de loyauté humaine. Bien que sa forme de démon lui confère une grande puissance, Nezuko refuse d’utiliser sa force pour nuire aux humains et continue de faire preuve de loyauté envers son frère et ses amis. Il faut une force particulière pour résister à une transformation en démon, et Nezuko Kamado mérite d’être reconnue pour la force de sa volonté.

Si seulement Nezuko pouvait à nouveau voir le soleil. pic.twitter.com/b7cqn1nfUd — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (@kimetsu_fr) November 2, 2021

Doma

Si certains démons semblent avoir conservé un semblant d’émotion ou même un léger sens des scrupules moraux, on ne peut pas en dire autant de Doma, un démon sadique de niveau supérieur. Bien qu’il ait subi d’horribles dommages au cours de son existence (y compris l’explosion de sa mâchoire), Doma n’a développé aucune empathie et a pris plaisir à infliger d’énormes souffrances aux autres au cours de la saga du Tueur de démons. Son sadisme le pousse à aller jusqu’au bout lorsqu’il s’agit d’infliger de la douleur, ce qui fait de lui un démon dont tout le monde doit se méfier.

Pour rappel, la saison 1 de Demon Slayer est disponible en streaming sur Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll et Wakanim.