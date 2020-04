Demon Slayer obtient un format de poche avec Good Smile Company

L’anime à collectionner devient de plus en plus populaire au fil de l’année avec des émissions comme My Hero Academia, Demon Slayer, et Hunter X Hunter. Funko en a eu vent et ils font les ajustements nécessaires. Cependant, il y a des endroits qui étaient déjà dans ce train avant le grand boom comme Good Smile Company. Ils ont donné des objets de collection aux fans d’anime qui sont parfaits pour leurs besoins et cette fois, ils regardent les fans de Demon Slayer. Cette fois, nous obtenons d’adorables figurines de poche représentant certains de vos personnages préférés. Cet ensemble de chiffres comprendra six personnages Demon Slayer, Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Unmasked Inosuke Hashibira et enfin Giyu Tomioka. Chacun est livré avec des accessoires miniatures et des pièces interchangeables pour les mettre en position assise.

Chaque figurine Demon Slayer peut être de poche mais regorge de jolis détails de style anime. Les fans d’anime seront ravis de collectionner ces superbes figurines ou de simplement les transporter dans leur poche. Le sexe de six est d’environ 25 $ et les précommandes sont déjà en direct et peuvent être trouvées ici. Le Demon Slayer Pocket Maquette devrait sortir en août 2020.

« Pocket Maquette: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 01. Adorables figurines de poche de la troupe de » Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba « ! De la série populaire » Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba « vient un ensemble de figurines de collection Pocket Maquette ! La gamme comprend « Tanjiro Kamado », « Nezuko Kamado », « Zenitsu Agatsuma », « Inosuke Hashibira », « Inosuke Hashibira (Unmasked) » et « Giyu Tomioka »! Des pièces interchangeables sont incluses pour les montrer assis. les chiffres incluent également la lame Nichirin du personnage. Assurez-vous de les ajouter à votre collection! «