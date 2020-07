Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: Théories de fans de la «  saison 2  » qui ont totalement du sens.

– – – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba est devenu parmi les téléphones portables cette année et a explosé en popularité. Dépendant du manga Koyoharu Götge, ses personnages possèdent des thèmes, des couches et des personnalités; son dessin animé Studio Uphotable est magnifique et incroyable, et son scénario est à la fois engageant et psychologique. Kimetsu no Yaiba est connu pour sa subtilité et son pressentiment intelligent. Certains détails cachés sont faciles à retenir lorsque vous les trouvez, voici donc dix détails que le public aurait pu manquer la première fois. Tanjiro est votre frère aîné de tout le monde: bien sûr, à l’extérieur, il est un héros d’action et un anime cliché. Mais plus sa subtilité commence à briller longtemps. C’est pourquoi il est dans le lieu «traiter Big Brother» qu’Inosuke déteste si rigoureusement. Mizuko est un super amateur. Mizuko ne mange pas d’individus; Tanjiro ne le laissera pas bouger. Il ne veut pas qu’elle se transforme en fanatique à part entière, n’a pas non plus besoin de blesser personne, pour compenser le manque de «nourriture», Nezuko dort constamment. Cela rend l’animation plus lente qu’un démon typique, mais Nejuko est toujours puissant. Malgré une construction solide, elle remporte la majorité des concours de force. Ce démon pourrait être sa marque d’art de sang ou quelque chose de plus profond que les gens ne connaissent pas encore. Le masque de protection de Tanjero comprend quelques particularités à cause de lui personnellement: après que les élèves de Sakonji Urkodaki aient terminé leur formation, ils portaient un masque de protection sur le thème de Fox à mettre tout au long de leur décision. Ces masques sont remplis à l’aide d’un mantra protecteur. Chaque masque a. Le masque de tanjero comprend un logo rougeâtre sur ses marqueurs. La couleur et la forme de l’emblème ressemblent au style des boucles d’oreilles Hanafuda de Tanjiro. – – –

