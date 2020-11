Demon Hunter Epic Stiltstepper révélé pour l’extension Hearthstone’s Madness at the Darkmoon Faire

in

Blizzard Entertainment ajoute l’insulte à la blessure avec la dernière révélation de la carte Demon Hunter pour Hearthstone’s extension à venir, Folie à la foire de Sombrelune.

Stiltstepper est un serviteur de chasseur de démons à trois coûts avec quatre attaques, une santé et un cri de guerre. Lorsque la carte est placée sur le champ de bataille, piochez une carte. Si vous jouez ce tour, donnez à votre héros +4 d’attaque ce tour-ci.

La carte est un autre ajout puissant à la classe Demon Hunter, offrant une rafale rapide et abordable de dégâts au visage. Lorsqu’il est combiné avec le pouvoir du héros, ou avec Outcast – le clavier spécifique à Demon Hunter qui offre des bonus supplémentaires en jouant la carte la plus à gauche ou à droite de votre deck – c’est encore plus mortel.

Stiltstepper fera des merveilles dans les decks aggro, punissant les adversaires dès les premiers stades du jeu. Dans l’ensemble, il fournit une pioche de carte, quatre dégâts et un corps 3/1. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

La folie à la foire de Sombrelune débutera le 17 novembre, avec le retour des anciens dieux, 135 nouvelles cartes et les nouveaux mots-clés corrompus.

Les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

