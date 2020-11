Démo jouable F1 2020 sortie pour PS4

Codemasters a aussi une démo jouable F1 2020 publié, qui peut être téléchargé maintenant sur le PlayStation Store.

La démo comprend divers contenus et modes, y compris Mon équipe, les courses compétitives en écran partagé et bien plus encore, qui sont présentés plus en détail dans la nouvelle bande-annonce.

«L’essai gratuit de F1 2020 a quelque chose pour chaque fanatique de course, y compris My Team, une maniabilité accessible et un mode écran partagé», a déclaré Lee Mather, directeur du jeu de franchise F1 chez Codemasters.

De nouveaux menus et fonctions d’assistance simplifiés permettent cette année aux conducteurs de passer plus de temps sur la piste et moins dans le lit de gravier. Parmi les autres améliorations, citons l’activation de l’ERS, qui, comme dans la réalité, se fait désormais sur simple pression d’un bouton, et l’introduction d’un rétroviseur virtuel.

F1 2020 contient également les dix équipes, 20 pilotes et voitures de la saison 2020. La peinture actuelle et les couleurs de l’équipe, y compris celles de l’équipe Mercedes AMG Petronas, seront ajoutées ultérieurement via une mise à jour numérique.

Vous pouvez trouver la démo sur ce lien sur le PlayStation Store.