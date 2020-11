Demi Lovato profite de la photographie en lock-out

2020-11-13 17:00:05

Demi Lovato s’est tournée vers la photographie pour « lui apporter de la joie » pendant le verrouillage.

Demi Lovato s’est tournée vers la photographie pour «lui apporter de la joie».

La hitmaker «Confidente» a «exploré» de nouveaux passe-temps pendant le verrouillage et pense que c’est une grande partie de son devenir «la meilleure version» d’elle-même.

S’exprimant sur The Today Show, elle a déclaré: « Je dirais explorer, car ce n’est que cette année que j’ai commencé à explorer des choses qui apportent de la joie dans ma vie de petites manières. Je me suis lancée dans la photographie, je viens de prendre des photos sur mon iPhone de fleurs! Oh mon dieu, [it’s the] des choses simples qui ont fini par m’apporter beaucoup de joie, alors il suffit de continuer à te stimuler pour devenir la meilleure version de toi-même. »

Pendant ce temps, Demi a précédemment admis que son anxiété et sa dépression étaient «revenues par vagues» pendant le verrouillage.

Le hitmaker ‘OK Not to Be OK’ a déclaré: « Je suis une personne très sociable et donc je ne peux pas voir les gens, je me suis parfois sentie très isolée et mon anxiété et ma dépression sont revenues par vagues et heureusement je ‘ J’ai fait beaucoup de travail et j’ai des outils pour m’aider. Mais il y a beaucoup de gens qui n’ont pas ces outils. »

Demi a exhorté les autres qui luttent à ne pas être trop durs avec eux-mêmes.

Elle a ajouté: « Ayez simplement de la compassion. Sachez que vous n’êtes pas seul, que beaucoup de gens vivent exactement ce que vous traversez aussi. »

Mots clés: Demi Lovato Retour au flux