Demi Lovato: 2020 a été une année de montagnes russes

2020-11-13 01:00:06

Demi Lovato a eu jusqu’à présent une année de «montagnes russes», car 2020 l’a vue commencer une nouvelle histoire d’amour avec Max Ehrich, se fiancer et traverser une rupture.

La chanteuse de 28 ans s’est ouverte sur son 2020 jusqu’à présent, ce qui l’a vue forcée d’annuler son retour musical à cause du coronavirus, ainsi que de commencer à sortir avec Max Ehrich, avec qui elle s’est ensuite fiancée, puis s’est séparée de le tout en quelques mois.

Dit-elle: « [This year has] été un tel roller-coaster. Je veux dire, honnêtement, pour moi, le début de l’année a commencé, j’étais sur cette trajectoire pour avoir une carrière assez mouvementée, et je prévoyais mon retour.

Demi n’a pas abordé directement sa romance éclair avec Max, mais a dit qu’elle avait appris des leçons importantes sur l’acceptation de soi cette année.

Elle a ajouté lors d’une apparition dans l’émission «Today»: «Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est à quel point je suis d’accord avec moi-même et m’aimer moi-même. Ce n’est que cette année que j’ai vraiment commencé à explorer les choses qui apportent de la joie dans ma vie de petites manières.

Le chanteur de ‘Anyone’ a commencé à sortir avec Max en mars, avant de se fiancer en juillet et de se séparer en septembre.

Et après leur séparation, l’acteur de 29 ans, Max, a affirmé qu’il faisait partie d’un grand « coup de presse calculé », alors que Demi sortait sa nouvelle chanson, « Still Have Me », peu de temps après leur rupture.

S’exprimant sur son Instagram Live, il a déclaré: « C’est juste la chose la plus folle. C’est l’expérience la plus bizarre que j’espère que personne n’a jamais à vivre, jamais. Parce que personne ne mérite de ressentir cela. » Pete Davidson ne méritait pas. ressentir de cette façon. Pensez-vous qu’il a écrit ce texte à Mac Miller? Ha. Ouvre tes yeux. Un coup de presse calculé, mais mon équipe va me détester pour avoir dit quoi que ce soit. « Max a insisté sur le fait qu’il était » amoureux « de Demi, et a maintenant l’impression qu’il a été » utilisé « par elle. Il a ajouté: » J’étais amoureux . Le monde entier devrait le savoir. Je pensais avoir trouvé la vraie affaire, maintenant j’ai découvert que j’étais habituée. Mais j’espère que la chanson est numéro un, parce que vous savez quoi, si c’est ce que quelqu’un veut dans le monde matériel, c’est parti, vous l’avez. J’espère que cela vous rend heureux. Prendre plaisir. Tu viens de perdre quelqu’un qui t’aimait pleinement, complètement, infiniment, pour tout. «

