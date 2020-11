Demi-défenseurs des Brisbane Broncos, contrat avec Albert Kelly

L’ancien demi-arrière de Cronulla et de Gold Coast, Albert Kelly, pourrait être un démarreur choc dans le sauteur numéro sept pour les Broncos la saison prochaine.

Kelly, un demi-arrière très talentueux et vainqueur de match à son époque, a passé les six dernières saisons en Super League avec Hull KR et Hull FC.

À 29 ans, il a encore beaucoup à offrir et est revenu comme un joueur beaucoup plus mature qu’à son départ, gagnant un contrat de train et d’essai avec les Broncos.

Albert Kelly dirige le ballon pour le Hull FC. (Getty)

Le demi-dos a été un énorme problème pour les Broncos au cours des deux dernières saisons, personne ne se révélant capable de diriger l’équipe dans le parc.

Le nouvel entraîneur des Broncos, Kevin Walters, est réputé pour penser en dehors de la place et donnera à Kelly toutes les chances de s’approprier sa place – malgré le fait qu’il n’ait pas joué dans la LNR depuis 2014.

Kelly a été troublée par des problèmes aux ischio-jambiers cette année au Hull FC mais a fait une bonne pause et sera ramenée lentement et patiemment à sa pleine forme par les Broncos.

