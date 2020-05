Demandez à Matt: «All Rise» pour un épisode virtuel, un «homme» annulé, «American Idol», des semaines sur les savons thématiques et plus

Pupa DUO PENCIL MATT&SHINE Crayon Duo Correcteur et Illuminateur All Over 001 MATT & SHINE BEIGE

Crayon jumbo duo à la texture en crème, fondante et aux multiples usages. La mine mate peut s’utiliser pour définir le contour des sourcils ou pour corriger les petites dyschromies et les imperfections du teint, la mine nacrée est idéale pour illuminer l’arcade sourcilière et pour recréer des points de