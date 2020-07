Demande de brevet Apple déposée pour une méthode de manipulation d’objets virtuels sur un écran

Un pronostiqueur Twitter a déclaré la semaine dernière que si Apple peut organiser un événement en direct avant le 27 octobre, la société dévoilera sa prochaine grande nouveauté, Apple Glass. Certains pensent que le produit sera un casque de réalité mixte (AR / VR) avec les lunettes AR prévues pour l’année suivante. Pourtant, d’autres pensent que la dernière version de l’appareil sera introduite en 2020-2021.

Apple demande un brevet pour protéger une technologie permettant aux utilisateurs de manipuler des objets virtuels sur un écran



Aujourd’hui, le US Patent and Trademark Office a publié (via AppleInsider) une demande de brevet déposée par Apple au début de cette année. Intitulée «Manipulation d’objets virtuels à l’aide d’un objet physique suivi», la technologie permettra à un utilisateur de manipuler ce qu’Apple désigne dans la demande de brevet comme un objet virtuel dans une réalité générée par ordinateur (CGR). Cela se fait en se déplaçant autour d’un « objet proxy » tandis que sur l’écran ce dernier utilise une superposition de l’image AR.

L’illustration de la demande de brevet montre comment la manipulation d’un objet proxy se déplacera autour d’une représentation virtuelle sur un écran

Par exemple, disons que sur votre écran, vous regardez une image AR d’un iPad. Dans la vraie vie, vous vous déplacez peut-être autour d’un morceau de bois de la taille d’un iPad en tant qu ‘«objet proxy». Vous pourrez déplacer ou tourner le bois et l’écran affichera l’iPad dans la même orientation que le bois, y compris l’écran et les boutons de la tablette. Comme Apple l’écrit dans la demande de brevet, «l’entrée est reçue du périphérique proxy à l’aide d’un périphérique d’entrée du périphérique proxy qui représente une demande de création d’un alignement fixe entre l’objet virtuel et la représentation virtuelle en trois dimensions (» 3- D « ) espace de coordonnées défini pour le contenu. »

Dans l’application, Apple explique la pensée qui l’a inspiré à déposer auprès de l’USPTO. << Il existe divers appareils électroniques, tels que des dispositifs de protection contre la tête (également appelés casques et HMD), avec des écrans qui présentent aux utilisateurs un environnement de réalité générée par ordinateur (CGR) dans lequel ils peuvent être entièrement immergés dans un environnement physique environnant, entièrement immergé dans un environnement de réalité virtuelle comprenant des objets virtuels, ou n'importe où entre les deux. Alors que la manipulation directe des objets physiques dans l'environnement physique environnant est naturellement disponible pour les utilisateurs, il n'en va pas de même pour les objets virtuels dans l'environnement CGR. Manque de moyens pour directement interagir avec des objets virtuels présentés à un utilisateur dans le cadre d'un environnement CGR limite le degré d'intégration des objets virtuels dans l'environnement CGR. Ainsi, il peut être souhaitable de fournir aux utilisateurs un moyen de manipuler directement les objets virtuels présentés dans le cadre de Environnements CGR. "

En parlant de brevets, l’année dernière Apple en a reçu un pour un anneau intelligent qui serait utilisé pour contrôler un autre appareil. Dans la documentation des brevets, Apple a déclaré que les appareils à écran tactile sont «encombrants, peu pratiques ou inefficaces pour certaines tâches et applications». Apple a souligné qu’après avoir tenu un iPhone ou un iPad pendant une longue période de temps, les mains et / ou les bras d’un utilisateur pouvaient se fatiguer. Et dans un scénario plus effrayant évoquant un film Lifetime, Apple a noté que la lumière émise par un appareil à écran tactile pouvait être « inappropriée dans certains environnements sociaux ou même dangereuse si elle révélait la position d’un utilisateur menacé ».

Une nouvelle demande de brevet pour un anneau intelligent publié aujourd’hui par l’USPTO (ou comme Apple appelle maintenant le produit, «un appareil sans fil porté par les doigts») est intitulé «Appareils, méthodes et interfaces utilisateur graphiques pour un appareil informatique portable en anneau». L’anneau utilise une interface à écran tactile pour envoyer des commandes à un autre appareil électronique comme, oh, disons un iPhone par exemple. Cela pourrait également être un outil utile pour les utilisateurs d’Apple Glass en leur permettant de contrôler leur casque à l’aide de l’anneau intelligent. La bague est dimensionnée pour être portée sur le premier index de l’utilisateur de chaque main.

Amazon a présenté l’anneau intelligent Echo Loop l’année dernière et l’appareil se couple avec un smartphone pour permettre à l’utilisateur d’accéder à Alexa et peut même composer un numéro de téléphone à l’aide du téléphone couplé. La boucle Echo, cependant, ne dispose pas de saisie tactile.