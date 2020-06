Demain nous appartient : Une nouvelle famille débarquera sur vos écrans

Dans deux semaines, la série « Demain nous appartient » fera son retour sur TF1. Vincent Meslet, producteur de la série télévisée, annonce des nouveautés dans la suite du feuilleton dans les prochains mois, notamment l’installation d’une nouvelle famille à Sète.

Le tournage a été interrompu pendant une durée de trois mois en raison de l’épidémie de coronavirus. La série « Demain nous appartient » sera de nouveau sur l’antenne de TF1 à compter du lundi 15 juin. Les caméras se tourneront principalement sur Amanda, une infirmière de l’hôpital Saint-Clair, interprétée par Marion Christmann. L’adaptation du feuilleton à la situation sanitaire actuelle et la prise en compte du Covid-19 dans les prochaines histoires de « Demain nous appartient » taraude les fidèles de l’émission. Le producteur Vincent Meslet a expliqué lors d’une interview avec le magazine Télé 2 Semaines que le feuilleton restera centré sur ses fondamentaux sans pour autant faire l’impasse sur la situation sanitaire actuelle et ses répercussions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demain Nous Appartient (@dna_tf1) le 26 Mai 2020 à 3 :24 PDT

L’adaptation de la série par rapport à la situation sanitaire actuelle

Le producteur de la série explique qu’avec l’incertitude sur l’évolution de l’épidémie, rédiger une histoire autour du Covid-19 serait risqué. Les fondamentaux de la série seront conservés tout en évoquant le problème du Covid-19 dans les dialogues. Vincent Meslet ajoute qu’il s’engage à donner aux téléspectateurs des histoires sentimentales et policières comme ils les aiment. Il promet la même sensation de plaisir lorsque les téléspectateurs regarderont le feuilleton. L’équipe parie sur les éléments et les histoires qui ont fait la renommée de la série pour y arriver. Elle envisage ainsi de mettre sur le devant de la scène Moreno, Karim Saeed et les Delcourt. Les questionnements autour du personnage de Karim, interprété par Samy Ghrabi, et de Chemsa seront au rendez-vous. Les téléspectateurs pourront en savoir un peu plus sur les nouveaux membres de la famille Moreno avec le focus dont ils feront l’objet dans les prochains épisodes.

Les nouveautés dans la série

Le producteur du feuilleton, Vincent Meslet, annonce la venue d’une nouvelle famille dans la série à moyen terme. À rappeler que les Daunier ont fait leur apparition un an de cela et que les Myriel ont été introduits à Sète en octobre dernier. Les mois à venir verront de ce fait l’arrivée d’une nouvelle famille dans « Demain nous appartient ». Les intrigues et les surprises seront comme toujours au rendez-vous.

Avant d’en savoir un peu plus sur les nouveaux personnages de la série, les fans auront l’occasion de découvrir la vie d’Amanda, dont le tournage a été effectué avant le confinement, ainsi que des scènes qui ont été filmées avant et d’autres après le déconfinement. Le producteur de la série a expliqué durant un entretien avec Télé 2 Semaines que la diffusion des épisodes tournés avant l’épidémie de Covid-19 se fera durant quelques jours. Ensuite, ce sera au tour des séquences filmées avant et après le déconfinement. L’idée est de faire en sorte que le feuilleton suive son cours normal sans pour autant occulter la situation sanitaire actuelle.

Pour respecter les gestes barrières, des solutions ont été mises au point lors des tournages et des mises en scène. Les réalisateurs et des auteurs ont fait des miracles à cet égard. Les scènes les plus faciles à maquiller sont les baisers. Un des acteurs peut par exemple porter un masque et le cameraman change d’angle lors de la prise de vues. « Le but, c’est que l’on ne voie pas la différence ! Nous avons trouvé des solutions au niveau de la mise en scène pour ne pas avoir à se censurer sur les textes. À cet égard, les auteurs et les réalisateurs sont des magiciens ! Les baisers sont les plus faciles à truquer : l’un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l’angle de la caméra », a expliqué Meslet.

Il explique également: « Les comédiens gardent les masques jusqu’à la dernière répétition. Puis ils les enlèvent et tournent le plus librement possible, avant de les remettre quand la caméra s’éteint. Quant aux techniciens et aux ouvriers de plateaux, ils portent leurs masques toute la journée. C’est un effort civique conséquent et je voudrais leur rendre hommage pour leur engagement et leur créativité ». Cette disposition a été prise pour s’assurer que le retour de « Demain nous appartient » sur les écrans s’effectue dans le respect des mesures sanitaires mises en place.