Demain nous appartient : qui sont les invités pour fêter le 1000e épisode du 26 août et c’est quoi l’intrigue ?

Lancée sur TF1 le 17 juillet 2017, la célèbre série française intitulée « Demain nous appartient », vient tout récemment de fêter ses quatre ans de diffusion. L’année sera également marquée par un autre grand évènement, ou plus précisément le 26 août prochain, car le feuilleton quotidien va ce jour-là passer le cap des 1000 épisodes. Pour l’occasion, les fans pourront s’attendre à une grosse surprise puisque la production a annoncé avoir préparé un épisode spécial qui va bouleverser la vie des habitants de Sète. Une prise d’otage, la mort d’un personnage et le deuil, voilà à quoi les fans devront s’attendre. Mais, que savons-nous donc de ce 1000e épisode que plus de 3,5 millions de téléspectateurs du feuilleton quotidien ne devraient pas rater ?

Que nous réserve l’intrigue du 1000e épisode ?

Si vous faites partie des fans de « Demain nous appartient », retenez bien la date du 26 août prochain, car ce 1000e épisode sera très spécial. En effet d’après une annonce faite par la production et le synopsis de l’épisode en question, l’intrigue promet d’être très explosive avec une grosse prise d’otages au programme. Les fans du feuilleton quotidien devront donc se préparer suite à cet évènement à faire leurs adieux à un personnage, car les Sétois seront confrontés à une grande perte et au deuil. Et ce drame va évidemment bouleverser la suite de toute la série puisque les choses ne seront plus jamais les mêmes. C’est justement ce qu’Hector Langevin, l’interprète de Bart Vallorta a indiqué lors aux journalistes présents lors de la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo.

« Le 1000e épisode viendra faire un gros clin d’œil aux fans de la série qui suivent Demain nous appartient depuis le début », a également déclaré Aude Thévenin, la productrice du feuilleton

Pour en revenir à l’intrigue, les habitants de Sète seront en grand danger dans cet épisode et c’est au « Spoon », un lieu mythique de la ville, que les dramatiques évènements vont se dérouler. Tout commencera, à partir de l’épisode diffusé le 16 août prochain (Alert Spoiler).

La police va commencer à mener une enquête suite à l’agression d’Ulysse et va immédiatement faire le lien avec un trafic d’armes découvert un peu plus tôt. En parallèle, certains habitants vont également commencer à disparaître de façon mystérieuse dont Chloé et Alex. De leur côté, Karim et Sara vont alors avoir la confirmation que la ville court un grand danger. Suite à ces évènements, Xavier, le nouveau procureur va ainsi donner l’ordre d’activer un plan « Vigipirate » pour la sécurité des habitants.

Cependant, toute cette agitation va rapidement instaurer un climat de peur et certains habitants vont s’inquiéter grandement pour leurs proches disparus. Ayant appris la situation dans laquelle se trouve la ville de Sète, Maxime, va même revenir après avoir retrouvé Marion Christmann. Et durant l’épisode du 23 août, des coups de feu vont retentir à l’intérieur du « Spoon ». Que se passe-t-il dans le bar ? Et pourquoi le nouveau procureur a-t-il pris la décision d’activer un plan « Vigipirate » ? Pour le savoir, il vous faudra patienter encore un peu. Sinon, même si cet épisode annonce de grands changements dans la série, rassurez-vous, car après le drame la vie des habitants de Sète reviendra à la normale. D’ailleurs, un nouveau lycée flambant neuf ainsi que de nouveaux professeurs nous attendent après cet épisode.

Qui verra-t-on dans cet épisode spécial ?

Pour fêter ce 1000e épisode de « Demain nous appartient », plusieurs personnages très appréciés du public viendront renforcer les rangs du casting de la série et qui dit évènement spécial, dit aussi invité de marque. Et cela que ce soit durant ou après les évènements de cet épisode. On pourra voir par exemple, Charlotte Gaccio qui devrait faire son entrée le 18 août prochain ou aussi Clément Rémiens, le comédien jouant le rôle de Maxime Delcourt.

Vous avez raté un épisode de #DemainNousAppartient cette semaine ? 😱📺🍿

Pas de panique, on a fait un résumé pour vous… 😎

Revivez votre semaine DNA en 3 minutes…🕑 pic.twitter.com/AGkl030re9 — DNA_TF1 (@DNA_TF1) August 8, 2021

« Nous allons bientôt revoir Clément dans la série, pour le 1000e épisode. C’est un joli évènement », a déclaré Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt) il y a quelques semaines

D’autres personnalités comme Emmanuel Moire, Xavier Deluc, Mayeul Durand (ex-candidat de The Voice), Jennifer Lauret, Victoria Abril et Alexandre Varga seront également de la partie, par contre, ce sera pour la rentrée prochaine. De nouveaux visages qui deviendront surement des incontournables du célèbre feuilleton.

Donc, si vous êtes fans de « Demain nous appartient », rendez-vous le 26 août prochain pour découvrir ce que TF1 a préparé pour le 1000e épisode de la série.