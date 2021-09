Demain nous appartient : Emmanuel Moire, Victoria Abril, Jennifer Lauret, Thaïs Kirby… on vous dit tout sur les nouveaux acteurs de la série

Eh oui, comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines, le nouveau chapitre de « Demain nous appartient » a commencé depuis le 16 août dernier. Une nouvelle arche catastrophe qui a été très attendue par les adeptes de la série et qui a commencé à changer la vie des habitants de Sète. Mais à part l’intrigue de ce nouveau chapitre explosif, le nouveau générique dont la chanson est chantée par Vianney ou encore le nouveau décor, d’autres grosses nouveautés attendent également les fans pour le début du mois de septembre. En effet, à l’occasion des quatre ans de la série quotidienne et du 1000e épisode, la production a également décidé de recruter de nouveaux comédiens pour venir grossir les rangs du casting. Et il ne s’agit pas de n’importe qui, mais de grandes stars que nous connaissons déjà tous très bien.

Qui sont les nouveaux et quand est ce qu’ils arrivent ?

Comme promis, les fans de « Demain nous appartient » ont pu constater depuis le 16 août dernier que de gros changements ont été apportés dans la série quotidienne pour fêter ses quatre ans d’existence ainsi que le 1000e épisode. Que ce soit au niveau de l’intrigue, des décors et même du générique, le titre a été complètement revu par la production. Mais ce n’est pas tout puisque de nouveaux comédiens, qu’on connait déjà tous très bien, viendront également grossir les rangs du casting.

Charlotte Gaccio dans le rôle d’une mère de famille

Si vous n’avez rien raté de ce nouveau chapitre, vous savez surement que le 18 août dernier, Charlotte Gaccio a commencé à faire son apparition dans la série. Elle y interprète le personnage d’Audrey Roussel, une maman positive et généreuse qui a décidé de quitter la banlieue parisienne pour la douceur de Sète. Avec elle, nous avons aussi vu l’arrivée de ses enfants, Jordan, le fils aîné (joué par Paco Blanco) ainsi que les jumeaux Lizzie et Jack (joués par Juliette Mabilat et Dimitri Fouque).

Victoria Abril débarquera à l’automne

Certains d’entre vous le savent déjà peut-être, mais Victoria Abril, la célèbre chanteuse et actrice espagnole arrivera dans « Demain nous appartient » cet automne. Elle y incarnera le rôle d’une certaine Rebecca Flores. Il s’agit de l’ex-femme de Sébastien Perraud (incarné par Xavier Deluc), qui est revenue à Sète pour se rapprocher de sa fille Raphaëlle (Jennifer Lauret). Très chic et élégante, cette femme fantasque, haute en couleur promet de rendre les nouveaux épisodes très palpitants.

Thaïs Kirby sera également de la partie

Si la plupart d’entre nous étaient déjà au courant de l’arrivée d’Emmanuel Moire, Victoria Abril, Xavier Deluc et de Jennifer Lauret dans la série, on a également appris que Thaïs Kirby (vue dans les séries « Cœur Océan », « Mes amis mes amours mes emmerdes » ou encore « Le Bureau des Légendes ») fera également partie du nouveau casting. L’actrice interprétera le rôle d’Irène Lopez Diallo, la nouvelle CPE du nouveau lycée. Et son arrivée ne plaira pas à tout le monde puisque ce nouveau personnage aura du mal à s’entendre avec Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin), nommée proviseure du tout nouveau lycée Agnès Varda.

Emmanuel Moire et Jennifer Lauret, c’est pour quand ?

Après l’annonce de l’arrivée d’Emmanuel Moire et de Jennifer Lauret, les fans n’ont plus qu’une chose en tête, voir les deux stars dans la peau de leur personnage respectif. Et comme on a déjà pu le voir hier, le 31 août, Jennifer Lauret a fait sa première apparition dans la série. Elle y incarne le personnage de Raphaëlle Perraud, une brillante avocate arrivée à Sète avec la ferme intention de prendre un nouveau départ et de se rapprocher de ses filles, Camille et Maud. Raphaëlle y retrouve également son ex-mari Xavier (Charles Lelaure) et pourrait alors chambouler sa nouvelle vie avec Chloé (Ingrid Chauvin).

Quant à Emmanuel Moire, sa première apparition à l’écran sera le mardi 7 septembre. Le chanteur incarnera le rôle de Francois Lehaut, un professeur de français du nouveau lycée Agnès Varda de Sète (au sein duquel Chloé prendra de son côté ses nouvelles fonctions de proviseure).

Pour finir, nous aurons également le privilège de voir Xavier Deluc (Sections de recherches), qui devrait arriver dans la série dans la semaine du 20 septembre. L’acteur jouera le rôle de Sébastien Perraud, le père de Raphaëlle.

Voilà donc ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux personnages de la célèbre série quotidienne de TF1. Donc, si vous avez envie de découvrir comment s’en sortent ces nouveaux comédiens, ne ratez aucun épisode du nouveau chapitre de « Demain nous appartient ».