Demain nous appartient : Charlotte Gaccio, nouvelle recrue dans le feuilleton de TF1

Une nouvelle actrice va rejoindre le casting de « Demain nous appartient », un feuilleton de TF1. Il s’agit de Charlotte Gaccio, la fille d’un célèbre couple notamment de la comédienne Michèle Bernier et de l’auteur Bruno Gacciod. Mais quel rôle va-t-elle incarner dans cette série réalisée par Olivier Chapelle ? La jeune femme débarque à Sète et est prête à faire ses premiers pas dans la série de TF1.

Dans la poursuite de l’aventure, Charlotte Gaccio va jouer un rôle dans la série de TF1. La jeune femme, fille de Michèle Bernier et Bruno Gaccio est très connue dans le domaine de la cinématographie. Elle apparaît pour la neuvième fois dans les petits écrans. En effet, on la retrouve également dans celui d’Aurelie Schneck dans Sam ou celui de Charline Bougeon dans Munch, la série portée par Isabelle Nanty et cette fois dans « Demain nous appartient », une série diffusée sur TF1 depuis le 17 juillet 2017.

Le rôle incarné par Charlotte Gaccio dans « Demain nous appartient »

Le lundi 21 juin, Charlotte Gaccio va commencer son tournage à Sète. En effet, elle va jouer le rôle de Audrey Roussel dans l’histoire. Il s’agit d’une jeune femme tendre ayant un bon caractère. Elle est généreuse et positive et voit toujours le bon côté des choses. Dans la série, elle est une mère célibataire, avec 4 enfants âgés de 10 à 16 ans, nés de trois pères différents. Elle assume pleinement la responsabilité et l’éducation de ses enfants. L’aîné s’appelle Jordan, elle a aussi deux jumeaux de 15 ans appelés Lizzie et Jack, et le dernier Léo, 10 ans.

L’histoire de la jeune femme commence par son installation à Sète.

Dès son arrivée dans la ville, elle est confrontée à de nombreuses difficultés. Au début, elle a été arnaquée sur le logement dont elle devrait s'installer. Face à cette situation, elle n'avait pas le choix que d'aller en urgence dans une chambre d'hôtel. Mais ce n'est pas tout, elle avait eu l'intention de travailler dans un salon d'esthétique, mais malheureusement, celui-ci s'est soudainement fermé. Dès lors, elle va devoir aussi chercher un nouveau travail.

Départ de Linda Hardy de la série

Ce changement a été initié par le départ de l’actrice Linda Hardy, ancienne miss France. Après quelques années incarnant le rôle de Clémentine Doucet, son aventure dans la série va devoir s’arrêter là. Lors de son interview dans Télé Star, elle a avoué qu’elle a beaucoup apprécié ce rôle, mais malgré cela, on ne pouvait pas rester plus d’une dizaine d’années dans la série, disait-elle. Pour la suite de la production, elle doit faire ses adieux dans l’aventure.

« Je ne suis pas en manque d’activités professionnelles, mais ce personnage, je l’adore… Bien sûr, je respecte la décision de la production. Ce sont des choix stratégiques, qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages… » a-t-elle confirmé dans l’hebdomadaire de presse de télévision française.

Son départ a choqué ses fans. Cependant, elle a également souligné que cette décision ne dépendait pas d’elle mais des producteurs de la série.

Pour en savoir plus sur le personnage incarné par Charlotte Gaccio dans la série« Demain nous appartient », suivez la série sur TF1 tous les soirs à partir de 19 h 20. Encore plus de scène de drame et de suspens va survenir. La série est parfois comique, mais il y a aussi des scènes d’enquêtes policières mêlées, de confidences et de trahisons. Cependant, la série se caractérise par des affrontements familiaux. Des scènes romanesques se répètent de temps en temps. Elle parle aussi de la vie quotidienne, mais il y a aussi des enquêtes policières mélangées, des secrets et des trahisons.