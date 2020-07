Delta Airlines a déjà mis plus de 100 personnes

– – – Delta Airlines a déjà inscrit plus de 100 personnes sur sa propre liste d’interdiction de vol depuis qu’elle a exigé que tous les passagers portent un masque facial sur les vols au lieu du 1er mai. Delta Airlines La liste est une punition destinée à inclure les personnes qui résistent activement au couverture du masque facial. et par mesure de sécurité tout au long de la pandémie de coronavirus. Delta Airlines reste également déterminé à obstruer les sièges du milieu et à faire voler ses avions à une capacité réduite jusqu’au 30 septembre au moins pour encourager le bookmarking sociétal à bord.Delta Airlines PDG Ed Bastian a montré quelque chose dans une interview avec NBC News cette semaine qui sert à réaffirmer mon intention de voler Delta lors de mon prochain voyage. une fois que je me sens suffisamment en sécurité pour monter dans un avion et voyager au milieu de la pandémie de coronavirus. Ce qu’il a révélé, c’est que: Depuis que la compagnie a commencé à exiger que tous les passagers portent un masque facial à partir du 1er mai, la compagnie a inscrit plus de 100 personnes sur sa liste d’interdiction de vol. C’est l’étape qui a été réservée aux hommes et aux femmes qui ont refusé d’obéir à la politique de masque facial de l’organisation. et être ajouté à cette liste signifie qu’ils ne pourront pas voler avec Delta pendant une période d’infiltration. Nous avons régulièrement et légèrement intensifié notre application de la politique de masque », a déclaré Bastian à NBC. «Vous ne pouvez pas monter à bord d’un avion Delta sans avoir un masque. Bastian a conseillé NBC si vous montez à bord de l’avion et que vous insistez pour ne pas porter votre masque. nous insisterons pour que vous ne voliez pas Delta dans le futur. Nous avons plus de 100 personnes que nous avons inscrites sur cette liste. » Pour être sûr, ce n’est pas seulement Delta qui a franchi cette étape pour rendre obligatoire les vols de masques. et avertir les passagers qu’ils pourraient être inscrits sur une liste d’interdiction de vol avec le transporteur s’ils ne se conforment pas. Des compagnies aériennes telles que United ont également annoncé des étapes similaires et leurs propres listes noires. Voici la chose, cependant. Les transporteurs aériens sont dans une situation extrêmement restreinte en ce moment. car il y a d’innombrables Américains désireux de se reposer et de passer des vacances. Les transporteurs doivent donc aller au-delà de leurs efforts pour non seulement garantir aux gens que la sécurité est la priorité absolue – mais cela doit être une véritable priorité résolue, pas seulement ce qu’ils disent. «Le port d’un masque facial est l’un des moyens les plus cruciaux de rester en sécurité à l’aéroport et à bord. »Lit une partie du courriel de Bastian qu’il a envoyé aux clients quelques semaines auparavant. fait partie d’un flux normal de communications complètes et détaillées qu’il a envoyées jusqu’à présent pendant la pandémie. Les experts ont suggéré que la propagation du COVID-19 «Une étude menée par des experts internationaux a suggéré que la propagation du COVID-19 pourrait être radicalement réduite si 80 pour cent de la population portait un masque facial combiné à une distanciation sociale. «C’est pourquoi nous voulons nous assurer que vous êtes conscient de l’obligation de porter un masque pendant le toilettage et pendant votre voyage. Comme vous êtes encouragé à apporter votre masque facial, des fournitures sont disponibles si nécessaire. Merci de faire tout ce que vous pouvez pour rester en sécurité et protéger ceux qui vous entourent. » Il convient également de mentionner que Delta est l’un des rares transporteurs encore engagés à promouvoir la distanciation sociale sur ses avions en volant à potentiel réduit jusqu’au 30 septembre (quelque chose que j’espère sera repoussé un peu après cette date, au moins) . – – –

