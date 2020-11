Dell Ajout du pilote de confidentialité matérielle pour Linux

Selon Phoronix, un pilote de confidentialité Dell est en cours de préparation pour le noyau Linux. D’après le rapport: À partir des modèles d’ordinateurs portables Dell 2021, ils fournissent des «boutons de confidentialité» matériels pour désactiver la prise en charge du microphone et de la caméra. Ces nouveaux boutons de confidentialité Dell sont essentiellement des interrupteurs d’arrêt matériels pour le flux vidéo du microphone et de la caméra Web. Le pilote de confidentialité Dell envoyé mardi pour le noyau Linux consiste à manipuler les voyants appropriés et à suivre l’état des commandes matérielles, alors que le basculement réel du support audio / vidéo est géré par le matériel.



Le pilote de confidentialité Dell dans sa forme actuelle est mentionné pour la prise en charge de la caméra et du microphone, mais le correctif note également un bit « PRIVACY_SCREEN_STATUS ». Vraisemblablement, ils étendront également ce pilote de confidentialité pour la gestion des écrans de confidentialité en réduisant les angles de vision horizontaux / verticaux de l’écran. Le pilote Linux dell-privacy dans sa forme initiale peut être trouvé via la liste de diffusion du noyau. C’est formidable de voir Dell travailler sur ce pilote ponctuellement pour Linux avant ses ordinateurs portables de nouvelle génération.