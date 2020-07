Delicious Milk remporte la finale des qualifications de NA Cloud9 Nebula

Image via Riot Games

Delicious Milk et SleetTFT ont remporté les deux sièges de qualification lors des qualifications de North America Cloud9 Nebula hier soir pour le Tactiques de combat d’équipe Galaxy Championship plus tard cette année.

Les finales de qualification Cloud9 Nebula ont présenté huit des meilleurs nord-américains TFT joueurs, chacun en compétition pour un siège au championnat Galaxy. Pour se qualifier, les joueurs devaient terminer premier ou deuxième de la finale hier soir.

William «Agon» Zhu

Cottontail

Marcus « M35S » Salinas

Khalif «Khroen» Hashim (équipe Cloud9)

Neige fondueTFT

Délicieux Milk GG (Team Golden Guardians)

Brandon «Saintvicious» DiMarco (Team Liquid)

Sphinx

Après quatre tours de jeu, Delicious Milk of the Golden Guardians et SleetTFT est reparti avec les sièges de qualification. Mais les matchs n’étaient pas faciles à gagner parmi un lobby de joueurs aussi puissant. Les champions et les comps ont joué un rôle dans les victoires du joueur, mais il en a été de même pour le dépistage, la fabrication d’objets et le placement appropriés.

Délicieux lait

Premier tour: Deuxième place dans Star Cluster Galaxy avec 6 Cybernetics (Fiora, Leona, Wukong, Thresh, Lucian, Vi, Vayne et Ekko) avec Thresh retirant Urgot du banc.

Deuxième tour: Cinquième place dans Dwarf Planet Galaxy avec Mech Demolitionist.

Troisième tour: Première place dans Binary Star Galaxy avec Peeba comp (Rakon, Neeko, Fizz, Soraka, Aurelion Sol deux étoiles, Ekko deux étoiles, Janna deux étoiles, Lulu deux étoiles et Urgot deux étoiles).

Quatrième tour: Deuxième place dans Plunder Planet Galaxy avec Peeba comp (Rakon, Neeko, Fizz, Soraka, Aurelion Sol deux étoiles, Ekko deux étoiles, Janna deux étoiles, Lulu deux étoiles et Urgot deux étoiles).

Neige fondueTFT

Premier tour: Troisième place dans Star Cluster Galaxy avec 6 Blademaster (Fiora, Shen, Yasuo, trois étoiles Zed, trois étoiles Master Yi, Irelia, Riven, Ekko et Thresh).

Deuxième tour: Première place dans Dwarf Planet Galaxy avec 6 Blademaster (une étoile Nocturne, une étoile Darius, Shen, trois étoiles Yasuo, trois étoiles Master Yi, une étoile Irelia et Riven).

Troisième tour: Quatrième place dans Binary Star avec 6 Cybernetics (Caitlyn, Fiora, Leona, Vayne, Vi, Irelia, Wukong, Ekko et Thresh).

Quatrième tour: Cinquième place dans Plunder Planet avec 6 Cybernetics (Leona, Lucian, Vayne, Vi, Irelia, Jhin, Wukong et Ekko deux étoiles).

Delicious Milk a réussi à remporter le Protector Legendaries, également connu sous le nom de Peeba, lors des troisième et quatrième tours pour assurer sa victoire générale. Alors que pour le grésilTFT, sa deuxième place est venue via deux tours exécutant six Blademaster avec un élément parfait trois étoiles Master Yi.

le TFT Le championnat Galaxy aura lieu plus tard cette année à la fin de la troisième série, mettant en vedette 16 des meilleurs joueurs du monde entier.

