Dele Alli a envoyé un tweet émotionnel à Pochettino il y a un an aujourd’hui; il est maintenant dans le cauchemar des Spurs – .

Aujourd’hui marque un an depuis que Tottenham Hotspur a décidé de se séparer du patron Mauricio Pochettino, dans un mouvement qui a profondément divisé l’opinion.

Les Spurs étaient sous une forme torride pour commencer la saison 2019-20 et Daniel Levy a décidé de se séparer de Pochettino après plus de six ans à la tête.

Levy a pris une décision encore plus audacieuse en embauchant Jose Mourinho comme son remplaçant, avec un vainqueur éprouvé mais pragmatique sur le Pochettino généralement plus progressiste.

Beaucoup ne savent toujours pas quoi penser du Tottenham de Mourinho; ils broient des résultats, mais ont subi quelques étalages décevants ces derniers temps.

Certains joueurs de Tottenham ont été particulièrement contrariés par le départ de Pochettino, et le milieu de terrain Dele Alli était l’un des plus bruyants.

La nuit où Pochettino a quitté Tottenham, Alli a tweeté qu’il ne pouvait pas assez remercier Pochettino car il lui avait tant appris.

Alli a ajouté qu’il espérait revoir Pochettino à l’avenir, et qui peut exclure cela étant donné la direction actuelle de la carrière d’Alli à Tottenham.

Je ne peux pas assez remercier cet homme. Il m’a tellement appris et je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi. Bonne chance et j’espère vous revoir mon ami. pic.twitter.com/dUO6AJlMxR – Partager (@dele_official) 19 novembre 2019

Le joueur de 24 ans n’a commencé qu’un seul match de Premier League sous Mourinho cette saison, et cela s’est produit le jour de l’ouverture de la saison contre Everton.

Alli n’a joué que 139 minutes d’action en octobre et n’a pas joué du tout en novembre, beaucoup pensant maintenant qu’il doit quitter Tottenham pour sauver sa carrière.

Jouer aux Championnats d’Europe semble maintenant impossible avec Alli qui lutte pour le temps de jeu, et il n’a sûrement pas vu sa fortune tourner comme ça après la sortie de Pochettino.

Un an plus tard, Alli pourrait finalement suivre la même voie que Pochettino – hors de Tottenham – et peut-être que le duo pourra se réunir pour remettre leur carrière sur les rails quelque part.

