Délai d’attente pour RE Meteor 350 pouvant aller jusqu’à 3 mois dans certaines villes

Le délai d’attente pour le nouveau Royal Enfield Meteor 350 va de 45 jours à 3 mois, selon la ville dans laquelle vous le commandez. Il est cependant possible que les délais d’attente diminuent si Royal Enfield parvient à augmenter la production .

Royal Enfield a lancé le nouveau Meteor 350 plus tôt ce mois-ci et comme prévu, la moto a créé un énorme buzz sur le marché des deux-roues. Les prix du nouveau Meteor 350 vont de Rs 1,75 lakh pour la variante de base Fireball et vont jusqu’à Rs 1,90 lakh pour la variante Stellar haut de gamme. Le nouveau Meteor 350 fait ses débuts sur une toute nouvelle plate-forme avec un tout nouveau moteur de 350 cm3 et, naturellement, la demande est déjà assez élevée. La période d’attente pour la Royal Enfield Meteor 350 augmente également au fur et à mesure que les carnets de commandes se remplissent. Voici combien vous devrez attendre pour votre nouveau Meteor 350, en fonction de la ville dans laquelle vous souhaitez l’acheter.

Les délais d’attente pour le nouveau RE Meteor 350 vont jusqu’à 3 mois dans certaines villes.

Bombay

Les délais d’attente pour le Meteor 350 sont l’un des plus courts de la capitale financière de l’Inde, mais ce n’est toujours pas si court. Il se peut que vous deviez attendre jusqu’à 45 jours pour la livraison de votre RE Meteor 350 à Mumbai.

Delhi et Pune

Les délais d’attente ne cessent d’augmenter à partir d’ici. Si vous commandez le Meteor 350 dans la région de Delhi-NCR, le délai d’attente est compris entre 45 et 60 jours. Pour Pune, la livraison de la moto prendra jusqu’à 60 jours. Essentiellement, deux mois est le temps moyen que vous devrez attendre de toute façon pour votre moto.

Lisez aussi: Royal Enfield Meteor 350 réservations franchissez 8 000 unités en seulement 2 semaines!

Chennai, Kolkata, Bangalore et Hyderabad

Cela empire si vous résidez dans le sud du pays ou à Calcutta. La période d’attente dans les villes du sud de l’Inde de Chennai, Bengaluru et Hyderabad ainsi qu’à Kolkata va jusqu’à 90 jours. Cela signifie que vous ne recevrez votre moto qu’en février ou mars 2021.

Lisez aussi: Il s’agit de la balle Royal Enfield 1959 propulsée par un moteur DIESEL!

Il y a cependant un certain espoir que les délais d’attente diminuent si Royal Enfield parvient à augmenter la production. Lorsque RE a lancé les 650 jumelles il y a environ deux ans, ces motos ont également connu une période d’attente considérable avant d’être finalement un peu plus accessibles. Aussi, pour que vous le sachiez, le Classic 30 avait une période d’attente allant jusqu’à 9 mois dans certaines villes il y a même quelques années. RE a certainement parcouru un long chemin.