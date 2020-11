Deeney avertit Tottenham qu’ils «  ne peuvent pas compter  » sur un joueur populaire pour remporter le titre PL – .

in

Londres, ANGLETERRE – 01 NOVEMBRE: Gareth Bale de Tottenham Hotspur célèbre avec son coéquipier Moussa Sissoko après le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion au stade Tottenham Hotspur le 01 novembre 2020 à Londres, en Angleterre. Les stades sportifs du Royaume-Uni restent soumis à des restrictions strictes en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne des matchs à huis clos. (Photo de John Walton –

Troy Deeney a dit talkSPORT (11/02/20 à 6h30) que Tottenham ne remportera pas le titre de Premier League cette saison parce qu’ils « ne peuvent pas compter » sur des joueurs tels que Gareth Bale pour rester en forme.

Les Spurs occupent actuellement la troisième place du classement après que Bale lui-même soit sorti du banc ce week-end et a aidé son équipe à sceller les trois points contre Brighton – et son vainqueur était probablement le moment préféré des fans de la saison jusqu’à présent, compte tenu de sa popularité leur.

L’international gallois, âgé de 31 ans, n’a pas encore commencé un match de championnat parce qu’il est en train de se remettre en forme, mais il a été un partant pour les matches européens.

Ajouté aux problèmes potentiels de forme physique de Bale et à leur défense, Deeney a rejeté leurs chances de remporter le titre cette saison.

« Peuvent-ils [win the title]? Oui, ils le peuvent », a déclaré Deeney. « Vont-ils? Je vais probablement m’en tenir à non. Je pense juste au cours de la saison, et je pense que le milieu de la semaine [game against Antwerp] l’a montré, que s’ils devaient se blesser un Kane ou Son. Ont-ils quelqu’un pour marquer les buts?

« Oui [they have Bale] mais Bale a eu ses blessures. Donc, vous ne pouvez pas compter sur lui. Je ne veux pas dire cela de manière négative.

«Pouvez-vous vous asseoir là et dire qu’il va être en forme toute l’année? C’est pourquoi il ne commence pas à la minute. Ils le soulagent. Il n’a pas eu une pré-saison correcte depuis un petit moment.

«Je pense qu’en fin de compte, ils concéderont toujours des buts également. Ils concéderont toujours des chances. Donc, je pense qu’ils pourraient tout simplement échouer. Mais je dirais les quatre premiers.

Certains penseront que le service normal a repris avec Liverpool remontant en haut du tableau ce week-end, mais ils peuvent facilement être détrônés.

Compte tenu de la nature folle de cette ligue et de la façon dont quelques résultats médiocres / positifs peuvent vous voir voler vers le haut et s’écraser, il semble que tout peut arriver et arrivera ce trimestre.

De toutes les possibilités de quelque chose de différent qui se passe cette saison, cela a soulevé la question de savoir si Jose Mourinho pourrait faire l’impensable dans le nord de Londres.

