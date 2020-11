Découvrez un prétendu rendu d’AirPods 3 utilisant un design « Pro » avec une tige plus courte

Certains des appareils les plus populaires d’Apple font partie de son unité de dispositifs portables. Cela inclut des produits comme l’Apple Watch et les AirPods Bluetooth sans fil. En parlant de ce dernier, nous nous attendons à ce qu’Apple publie un AirPods 3 repensé au cours du premier semestre de l’année prochaine. Les AirPods 3 auraient un design qui ressemble aux AirPods Pro avec une tige plus courte, une partie intra-auriculaire plus longue, mais sans embouts intra-auriculaires. Ce n’est pas parce que les nouveaux AirPods pourraient partager une partie de la conception utilisée pour le modèle premium «Pro» qu’il inclura des fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit, qui est la caractéristique hors concours du modèle le plus cher. L’absence d’embouts intra-auriculaires est un indice solide que l’ANC ne sera pas disponible avec les AirPods 3.

Les marques sur la tige semblent cependant indiquer que les commandes «tactiles sensibles à la pression» utilisées avec les AirPods Pro seront également déployées sur la prochaine version des AirPods. Plus tôt cette année, il y avait des spéculations selon lesquelles Apple travaillait sur une version « allégée » des AirPods Pro sans la suppression active du bruit et d’autres fonctionnalités « Pro ». Il apparaît maintenant que les AirPods Pro Lite étaient en fait les AirPods de troisième génération.

L’image montre prétendument la coque du cockpit de chargement des AirPods 3

Hier, un site en dehors de la Chine nommé 52audio a publié des images qui montreraient les AirPods 3 redessinés. Traduite en anglais, une image montrerait à la fois une « coque d’écouteur » et une « coque de cockpit de chargement » pour la troisième génération « earable ». L’autre image, qui se trouve en haut de cet article, prétend être un rendu des AirPod de troisième génération.

Selon l’analyste fiable de TF International, Ming-Chi Kuo, les AirPods de troisième génération utiliseront un système compact (SiP) similaire à celui utilisé par les AirPods Pro.Avec le SiP, Apple peut intégrer de nombreuses technologies dans une petite zone dont elle a besoin pour un produit de la taille des AirPod. L’année prochaine, nous nous attendons également à voir une suite des AirPods Pro atterrir peut-être vers la seconde moitié de l’année.