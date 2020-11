Découvrez toutes les meilleures offres Kohl’s Black Friday disponibles aujourd’hui et à venir

Même si nous sommes techniquement encore à exactement trois semaines de ce que l’histoire suggère comme étant la journée de magasinage la plus chargée de l’année, le premier lot de Les offres Walmart Black Friday sont déjà en ligne.

Il en va de même pour une longue liste de Les ventes de Best Buy Black Friday 2020, qui devraient évidemment être encore élargies assez prochainement, alors qu’un certain nombre de Les réductions Target Black Friday sur les produits populaires d’Apple, Samsung, Amazon, Sony et de nombreuses autres marques de haute technologie sont également disponibles tôt, avec beaucoup d’autres à venir d’ici la fin du mois.

Quand les ventes du Black Friday de Kohl commencent-elles?

Bien que Kohl’s annonce un coup d’envoi le 22 novembre pour l’essentiel de ses offres Black Friday 2020, vous pouvez déjà trouver de nombreuses bonnes choses vendues à des remises décentes sur le site officiel du détaillant aujourd’hui uniquement.

Une fois arrivés à expiration, tous les produits énumérés ci-dessous redescendront à leurs prix réduits le 22 novembre à 00 h 01 (heure du Pacifique) en ligne et à 8 h 00 dans les magasins physiques, en restant à prix réduit jusqu’au 27 novembre. Alors que bon nombre des offres suivantes sont susceptibles de sembler familiers ou de se sentir quelque peu décevants, la façon dont Kohl’s vise à se différencier de Best Buy, Target et Walmart en offrant des coupons en plus des économies directes.

Nous parlons de 15 $ en Kohl’s Cash pour chaque 50 $ que vous dépensez cette saison des fêtes, mais gardez à l’esprit que vous n’aurez pas beaucoup de temps pour échanger vos coupons gratuits. À savoir, entre le 7 et le 19 novembre pour les achats à prix réduit du 6 novembre, et du 28 novembre au 9 décembre pour les offres valables du 22 au 27 novembre.

Les meilleures offres du Black Friday de Kohl’s disponibles en ce moment (pour une durée limitée)

Nous serons honnêtes avec vous, il n’y a pas beaucoup de produits qui peuvent être considérés comme des aubaines irrésistibles en soi sur la liste suivante. Mais une fois que vous avez pris en compte les coupons susmentionnés, vous cherchez essentiellement à ne payer que 65 dollars pour un Une tablette Fire HD 10, par exemple, ou un peu plus de 100 $ pour un écran intelligent Echo Show 10 de deuxième génération, sans oublier 140 $ pour une paire de sport Écouteurs Powerbeats Pro ou 170 $ pour les boîtes Solo Pro plus grandes et plus puissantes. Maintenant, ce sont des offres pratiquement imbattables!

Les meilleures ventes du Black Friday de Kohl à venir

Une fois de plus, vous devez considérer le Kohl’s Cash gratuit que vous obtiendrez avec ces appareils portables, produits pour la maison intelligente, tablettes et accessoires audio très réduits près du Black Friday avant d’appeler les offres plus des mêmes choses que les autres détaillants préparent. à offrir ou proposent déjà dans le cadre d’événements de vente anticipés. Même certains des articles de moins de 50 $, qui ne sont pas éligibles aux coupons gratuits, comme le Haut-parleur intelligent Nest Mini et la nouveauté Echo Dot de quatrième génération, semble très agréable à attendre.