Découvrez tous les détails de l’éclipse lunaire de «Buck Moon» de juillet ici !!

Ce 4 juillet, avec les feux d’artifice de la fête de l’Indépendance, les États-Unis pourraient obtenir un spectacle céleste bonus. L’éclipse lunaire nommée «buck moon» est prévue pour la nuit du 4 juillet et le matin du 5 juillet, le timing peut différer selon votre emplacement. Consultez l’article complet pour plus de détails.

> Buck Moon: Présentation

La pleine lune de juillet est connue sous le nom de «buck moon», un nom qui remonte à l’almanach du fermier du Maine au sujet des cerfs mâles qui poussent leurs bois. L’éclipse lunaire devrait être observée dans la majeure partie de l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que dans certaines parties du sud-ouest de l’Europe et de l’Afrique. Voici l’image de la carte de la NASA qui montre la visibilité du globe, jetez un œil.

Les éclipses totales donnent à la lune l’apparence d’un manteau rouge, la lune n’attrape qu’une partie de l’ombre extérieure de la Terre, connue sous le nom de pénombre. Vous assisterez à une petite lune plus sombre le jour de l’éclipse.

> Moment de la «buck moon»

La lune commencera son nouveau look temporaire le 4 juillet, juste après 23 h HE. Pendant deux heures et 45 minutes, la lune passera à travers l’ombre extérieure à plumes projetée depuis la Terre et créera une éclipse lunaire pénumbrale partielle. La lune atteindra également son apogée comme la pleine lune juste après minuit le dimanche matin. Il apparaîtra en face du Soleil à 00h44 HE.

Il y a une chose très intéressante qui se produira chaque nuit cet été, connue sous le nom de conjonction par les astronomes. À la mi-juillet, Jupiter et Saturne se rapprocheront de la Terre dans 20 ans.

La pierre angulaire du calendrier astronomique de juillet sera marquée par deux averses de météores culminant la même nuit. L’événement aura lieu dans la soirée du 28 juillet et durera jusqu’au 29 juillet. Nous espérons que le ciel clair sera témoin de toute la magie.