Découvrez l’extracteur de jus Juby’O

Les extracteurs de jus sont la solution idéale pour des boissons à la fois saines et délicieuses. Ils permettent d’extraire le jus des fruits et légumes sans en perdre les nutriments essentiels afin d’obtenir un cocktail de douceur et de vitamines. Jus, smoothies, laits, sorbets… il y en a pour tous les goûts. Carbel France propose plusieurs gammes d’extracteurs de jus aux avantages variés afin de satisfaire chacun d’entre vous. Parmi eux, on retrouve notamment l’extracteur Juby’O, produit innovant et performant pour régaler toute la famille.

Extracteur de jus : un produit du quotidien

Ne perdez pas les nombreux avantages de vos fruits et légumes en optant pour un extracteur de jus qui permet de conserver toutes les valeurs nutritives de ces derniers. Avec un système de vis sans fin à rotation ultra lente, il permet d’éviter l’échauffement des ingrédients ce qui permet d’en préserver les nutriments. Les vitamines et minéraux présents dans les fruits et légumes sont un réel apport nutritionnel quotidien ; en venant presser le fruit contre le filtre, l’extracteur de jus préserve les bienfaits des aliments. Profitez des nombreux bienfaits d’une boisson naturelle qui vous apportera tous les nutriments dont l’organisme a besoin pour la journée.

L’excuse du manque de temps n’est plus valable avec les extracteurs de jus qui permettent de préparer des boissons rapidement et facilement. Pour les plus pressés d’entre vous, ces machines vous proposent des jus de fruits prêts en seulement quelques minutes. Vous n’avez plus qu’à déguster.

Dotés d’un bouchon de jus, les extracteurs de jus permettent d’obtenir un résultat onctueux et homogène. En alliant goût, texture et bio, la gamme Juby’O vous propose la boisson parfaite pour des matins pleins de vitamines !

Un extracteur de jus écologique pour des boissons bio et délicieuses

Éliminez les jus industriels de votre quotidien et optez pour des boissons naturelles et saines. Les extracteurs de jus tels que le Juby’O sont confectionnés avec des matériaux robustes et de haute qualité qui ne contiennent pas de bisphénol A dont les effets sont néfastes pour la santé. Tout est mis en œuvre pour vous permettre de réaliser des boissons variées et bonnes pour la santé ! De plus, les extracteurs sont respectueux de l’environnement car ils réduisent le gaspillage alimentaire et sont faits avec des matériaux qui ne se détériorent pas.

Tout en vous offrant des jus de qualité, les extracteurs à grandes cuves vous permettent de réaliser des grandes quantités de boissons en seulement une utilisation. Grâce à un récipient à jus sous vide, vous serez en mesure de conserver le jus extrait jusqu’à cinq fois plus longtemps. Ils permettent en effet de protéger les fruits de l’air et ainsi d’empêcher l’oxydation des nutriments.

L’extracteur de jus est le compagnon idéal pour vos boissons quotidiennes : smoothies, jus de fruits et légumes, sorbets, laits… faites votre choix ! En complément, ce dernier est muni d’un moteur silencieux ce qui permet une utilisation à la fois pratique et agréable.

Des produits innovants et adaptés à vos besoins

Afin de répondre aux mieux à vos besoins, il existe différents types d’extracteurs de jus aux avantages variés selon vos utilisations. La gamme Juby’O propose un produit innovant pour un usage quotidien facile et rapide. Sa grande cuve de 700 ml vous permet de passer une grande variété de fruits et légumes entiers afin de gagner du temps et de produire une plus grande quantité.

Pour une utilisation plus rapide, le Juby’O dispose d’un nouveau type de filtre proposant une fixation par dents facile à retirer pour un nettoyage en vitesse. Après chaque utilisation, passez le filtre et la cuve sous l’eau et c’est fini !

Il existe plusieurs autres gammes d’extracteurs de jus adaptés à vos besoins. Certains vous donnent la possibilité de faire des sorbets grâce à une cuve à glace pour des gourmandises estivales plus saines. D’autres misent sur leur taille réduite pour combler les plus minimalistes d’entre vous.

Les extracteurs de jus sont la solution idéale pour des boissons naturelles et délicieuses. Plus aucune excuse n’est valable pour repousser leur utilisation puisqu’ils combinent praticité, rapidité et efficacité. Ne perdez plus de temps à découper vos ingrédients grâce à des cuves adaptées et profitez d’un nettoyage rapide à l’aide de filtres détachables. Profitez de jus faits maison à tout moment de la journée, pour petits et grands ! L’extracteur de jus est le compagnon de cuisine dont vous avez besoin pour des plaisirs quotidiens simples et sains.