Découvrez les performances de Hyundai Venue en tout-terrain au Ladakh

Un gars de Delhi a apporté son essence Hyundai Venue au Ladakh au milieu de la saison d’hiver. Voyez comment cela se passe sur les routes difficiles du Ladakh.

Hyundai Venue est le dernier VUS sous-compact en Inde qui rivalise avec Ford Ecosport, Tata Nexon, Maruti Vitara Brezza et Mahindra XUV300. Tous pourraient avoir les gènes SUV mais ne sont toujours pas équipés pour faire du tout-terrain. Cependant, voici une vidéo où vous pouvez voir le lieu en train de faire un peu de tout-terrain.

Un gars de Delhi a apporté son essence turbo Venue 1,0 litre au Ladakh et dans cette vidéo, vous pouvez le voir traverser quelques lacs, traverser des routes très étroites et plus encore. Ce n’est peut-être pas du tout-terrain hardcore, mais quelque chose de très délicat et impossible pour beaucoup de voitures. Cela comprend également la conduite à travers une brève couche de neige. ESC et Hill Assist Control ont aidé le propriétaire à traverser ces routes.

Le Hyundai Venue parvient à traverser presque tous les terrains difficiles à l’avant. La dernière traversée d’eau était un peu profonde et Venue gratta son fond. Il y avait un WagonR devant lui qui a subi de gros dégâts lorsque son revêtement en plastique s’est détaché. Vous pouvez également voir quelques Gypsy alignés derrière le lieu.

Hyundai Venue obtient une garde au sol de 195 mm, ce qui n’est pas le meilleur de son segment. Cette variante de la vidéo ressemble à la variante S, la garniture de milieu de gamme. Pour être précis, il s’agit de la version S Turbo DCT au prix de Rs 9,6 Lakhs (Ex-showroom). Le moteur produit 120 ch et 172 Nm de couple, couplé à un DCT à 7 vitesses.

La variante S DCT est livrée avec le contrôle électronique de la stabilité (ESC), l’assistance au démarrage, la gestion de la stabilité du véhicule, les capteurs de stationnement en marche arrière, l’audio intégré 2 DIN avec connexion Bluetooth, les ORVM réglables électriquement, l’évent CA arrière, la direction inclinable et les phares halogènes. La célèbre technologie de voiture Internet de Hyundai est disponible sur les variantes SX et SX (O).

Autre que le moteur à essence turbo, le Hyundai Venue obtient un moteur à essence de 1,2 litre qui est également livré avec la variante S. En remplacement du moteur diesel 1,4 litre précédent, Hyundai a équipé le SUV compact d’une unité 1,5 litre de Kia Seltos. Il est plus puissant, produisant 100 PS et 220 Nm de couple de pointe.