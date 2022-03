Découvrez les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire 2022

Chaque année apporte son nouveau lot de mots ajoutés au dictionnaire. Amateurs de mots et puristes vont encore s’affronter. Souvent issus de la culture populaire, de questions sociales et politiques et d’innovations technologiques, ils ne font pas toujours l’unanimité…

Le Larousse et Le Robert sont les deux géants qui se partagent le marché du dictionnaire en France. Voici une sélection des nouveaux mots à connaître cette année 2022 par thématique.

Les nouveaux mots côté santé

Depuis l’apparition de la pandémie en 2020, de nouveaux mots sont venus enrichir les pages des dictionnaires avec des mots tels que covid, coronarivus, confinement et déconfinement qui font partie de notre quotidien désormais. De plus, de nombreux mots déjà existants ont vu leurs définitions, c’est le cas de écouvillon, distanciation, cluster, foyer entre autres.

De plus, les mots psychiatriser, psychotraumatique, bobologie et proprioception ont fait leur entrée en 2022 dans Le Robert.

La thématique gastronomie s’enrichit

Partons de suite dans une thématique plus légère avec la gastronomie et ses spécialités des quatre coins du monde mais aussi issues de la gastronomie française qui s’invitent dans nos cuisines comme le chawarma (spécialité du Moyen-Orient), le bao (spécialité asiatique) mais aussi la fameuse truffade (spécialité du Cantal). Côté aliments, on découvre le malbec, le konjac ou encore le moka pour le café. Chez Le Larousse, le mocktail fait son entrée cette année.

Côté internet, le vocabulaire s’étend

Avec l’essor du numérique mais aussi le télétravail, certains mots du langage courant sont désormais officiellement dans le dictionnaire. C’est le cas des mots VPN, vlog (et ses dérivés vlogueur, vlogueuse), délinéarisé ou encore fintech.

Les nouveaux mots côté environnement

Biobanque, blob, génotoxique et perfluoré sont les 4 nouveautés faisant leur entrée dans le dictionnaire Le Robert en 2022 dans la thématique sciences et environnement.

Côté sport, des nouveautés

Peut-être un effet du confinement, mais côté sport, de nouveaux termes font leur entrée dans nos salons et nos dictionnaires. Ainsi, le longe-côte, les fentes et la période de sèche sont ancrés dans notre quotidien, enfin pas pour tout le monde !

Côté culture, le vocabulaire s’affine

Le DIY, la réédition, le coffee shop et le cinéconcert sont les 4 nouveaux mots que Le Robert a ajouté à la version papier de son dictionnaire en 2022. Chez Larousse, s’enjailler fait son apparition.

Les nouveaux mots côté société

Déconsommation et frugalisme sont deux nouvelles entrées dans le dictionnaire Le Robert. Pas très positif comme mots mais probablement représentatif de notre société aujourd’hui.