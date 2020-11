Découvrez les meilleures offres de streaming Black Friday

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le Black Friday n’est peut-être pas encore officiellement arrivé, mais certains accords ont déjà été mis en ligne. Cela inclut de nouvelles offres de streaming Black Friday, permettant aux gens de s’inscrire à de nombreux services de streaming TV et films pour beaucoup moins que la normale. Voici un aperçu des meilleures offres de streaming Black Friday que nous pouvons trouver.

Obtenez Hulu pour 1,99 $ par mois pendant un an

Hulu est l’un des meilleurs services de streaming disponibles, et maintenant le service de streaming exploité par Disney offre aux clients un moyen très bon marché de diffuser des milliers de films et d’épisodes télévisés. À partir de maintenant et jusqu’au 30 novembre, les nouveaux clients, ainsi que les abonnés éligibles de retour, peuvent obtenir un an de Hulu pour seulement 1,99 $ par mois.

Pour être clair, cet accord concerne la version de Hulu financée par la publicité, qui coûte normalement 5,99 $ par mois. En vous inscrivant à cette offre de 1,99 $ par mois, vous économiserez 48 $ pour les 12 mois entiers. Hulu a des tonnes de grands films et émissions de télévision à regarder, ainsi que son propre contenu original primé et critiqué comme The Handmaid’s Tale, The Great, et de nouvelles entrées récentes comme le film Run et la renaissance des Animaniacs.

N’attendez pas trop longtemps pour profiter de cette grosse réduction. Cette offre Hulu se terminera à 23 h 59, heure du Pacifique, le 30 novembre.

Obtenez Philo pour seulement 15 $ le premier mois

Philo est l’un de nos services de télévision Internet préférés pour plusieurs raisons. L’un est qu’il propose plus de 60 chaînes de télévision en direct, et l’autre est qu’il est d’une grande valeur à seulement 20 $ par mois. Eh bien, les gens de Philo ont décidé de donner aux nouveaux clients un moyen encore moins cher d’essayer le service. À partir de maintenant et jusqu’à 23 h 59 HE le 29 novembre, les utilisateurs peuvent obtenir Philo pour seulement 15 $ pour le premier mois. Tout ce que vous avez à faire pour bénéficier de la réduction est d’utiliser le code promo Vendredi noir 2020 lorsque vous vous inscrivez au service.

En plus d’offrir plus de 60 chaînes de télévision en direct en ligne sur votre smart TV, smartphone ou PC, Philo propose également un DVR cloud illimité, avec un contenu enregistré pouvant durer jusqu’à 30 jours. Vous pouvez diffuser jusqu’à trois appareils à la fois sur un même compte, et cela permet aux utilisateurs de configurer jusqu’à 10 profils différents. Enfin, il existe un essai gratuit de sept jours qui fonctionnera même avec cette offre spéciale de streaming Black Friday, vous n’avez donc vraiment rien à perdre.

Essayez CBS All Access gratuitement pendant 30 jours sans code promotionnel

