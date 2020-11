Découvrez les détails de l’échec du redémarrage de Jan de Bont Godzilla – / Film

Il y a tellement de projets de films qui auraient pu être – des documentaires entiers ont été faits sur certains d’entre eux, des suivis de culte entiers se sont élevés autour de films hachés – mais de temps en temps, nous obtenons un film raté qui aurait pu nous épargner un peu de douleur à long terme. Un tel était Jan de Bonta échoué Godzilla projet, que le Tornade et La vitesse réalisateur était en train de développer avant la version de 1998, tristement détestée de Roland Emmerich.

Dans une interview avec Polygon à propos de son remake de 1999 La hantise, Jan de Bont a révélé quelques détails sur son échec Godzilla redémarrer, ce qui est presque arrivé – avant qu’Emmerich ne s’implique.

«Je suis allé au Japon, j’ai rencontré les gens du studio et ils ont adoré ma version», de Bont. «C’était essentiellement que les effets visuels de l’époque, ainsi que les effets spéciaux, comme ils le faisaient dans le [original] Godzilla des films, dont j’en avais tous des exemplaires – c’est devenu une bataille sur le budget. Donc, la personne qui a fini par faire le film a dit qu’il pouvait le faire pour 40 à 50 millions de dollars de moins que mon budget. Le mien était, je pense, d’environ 100 millions de dollars. Bien sûr, cela n’arrive jamais – et son film a fini par coûter presque deux fois plus que mon budget. Malheureusement, ils l’ont cru.

Le «lui» dans ce cas est Emmerich, le réalisateur qui à l’époque sortait trois grands succès de science-fiction: Soldat universel, Stargate et Le jour de l’indépendance. Donc, sur papier, il aurait peut-être été logique que le studio choisisse un hitmaker plus fiable – de Bont à l’époque était encore assez tôt dans sa carrière, malgré la réalisation de deux succès d’action. La vitesse et Tornade – Le produit fini d’Emmerich, qui mettait en vedette Matthew Broderick et a été vivement critiqué pour avoir fait ressembler Godzilla plus à un dinosaure qu’à un kaiju mutant, laissait beaucoup à désirer.

Mais c’est toujours agréable de penser à ce qui aurait pu être, et de Bont a taquiné une vision de Godzilla qui « est resté fidèle à l’ancien Godzilla films, mais se déroulant ensuite aux États-Unis »:

«Mais les scénaristes que j’avais étaient fantastiques, le scénario était tellement bon. Il est resté fidèle à l’ancien Godzilla films, mais se déroulant ensuite aux États-Unis, qui [the other movie] conservé. Mais ensuite, ils ont commencé par changer Godzilla! Vous ne pouvez pas le faire! Après tant d’années, et tout le monde aimant Godzilla, pourquoi voudriez-vous changer cela? Ce fut une grosse erreur. Et puis, tout est devenu une question d’effets spéciaux, et ce n’est jamais une bonne chose. J’ai rencontré certains des réalisateurs qui ont fait le plus tôt Godzilla les films – c’étaient des gens sympas, et le studio a adoré le point de vue. Nous étions vraiment loin de la pré-production: décors, emplacements, puis ils ont vu le budget. «Oh non, nous ne dépensons pas autant d’argent pour le film Godzilla. Ensuite, ils finissent par dépenser deux fois plus d’argent.

Mais alors que la version d’Emmerich reste un défaut dans le Godzilla franchise, le kaiju a quelque peu retrouvé sa réputation aux États-Unis depuis lors, en tête d’affiche du blockbuster de Gareth Edwards 2014, la suite 2019 de Michael Dougherty Godzilla: le roi des monstres, et affrontera King Kong ensuite en 2021, avec Adam Wingard Godzilla contre Kong.

