Découvrez les dernières sorties de jeux vidéo du 5 au 11 mai

Une autre semaine d’auto-quarantaine et certains États s’ouvrent pour qui sait pourquoi, et nous avons plus de versions de jeux vidéo pour vous. Parce que si vous allez sortir, prenez au moins quelques jeux vidéo avec vous pour passer le temps d’attente à six pieds l’un de l’autre. Nous avons quelques nouveaux jeux ici cette semaine, mais la majorité d’entre eux seront déjà des jeux sortis avec de nouvelles consoles. Consultez la liste complète des jeux ci-dessous, choisissez judicieusement vos titres et comme toujours; s’amuser. Aussi, veuillez rester en sécurité!

Sortie du jeu vidéo le 5 mai

John Wick Hex (PS4)

Reed 2 (PS4)

Force opérationnelle Kampas (PS4)

Ce soir, nous émeute (Commutateur)

Ubermosh: Omega (PS4)

6 mai

Ping Redux (PS4)

Sortie du jeu vidéo le 7 mai

La balle: le temps de la vengeance (Commutateur)

Cloudbase Prime (Commutateur)

Héros débutants (Commutateur)

Gerritoire (Commutateur)

Fichiers fantômes: mémoire d’un crime (Commutateur)

Infini – Au-delà de l’esprit (PS4, Switch)

Jay et Bob silencieux: Mall Brawl (Commutateur)

Lonely Mountains: Descente (Commutateur)

Monde monochrome (Commutateur)

PONG Quest (Commutateur)

Relic Hunters Zero: Remix (Commutateur)

Slayin 2 (Commutateur)

Esprit du Nord (Commutateur)

Histoire du club de tennis (Commutateur)

Bâtards vides (PS4, Switch)

Sortie du jeu vidéo le 8 mai

Enterrement sombre (Commutateur)

Oreilles plumeuses (Commutateur)

Fury Unleashed (PS4, Switch, XB1)

Megabyte Punch (Commutateur)

CALCUL (Commutateur)

SuperMash (PS4, Switch)

9 mai

Highrise Heroes: Word Challenge (Commutateur)

Divulgation: Toutes les sorties de jeux vidéo répertoriées dans cet article ont été faites par courtoisie envers vous, le lecteur, afin que vous sachiez ce qui est sorti cette semaine. Bleeding Cool n’a été payé pour publier aucun de ces titres par aucun des développeurs, éditeurs ou distributeurs pour répertorier ces jeux. Ces informations ont été collectées sur plusieurs sites Web un jour ou deux avant la publication effective. Nous ne sommes pas responsables des sociétés qui ne publient pas de titres, qui ne retirent pas de contenu à la dernière minute, ou de tout autre manquement à sortir le jeu à la date indiquée ci-dessus. Nous avons fait de notre mieux pour rechercher et vous apporter les informations les plus récentes dont nous disposons grâce à de multiples ressources en ligne. Ce qui a été fait simplement pour vous tenir informé de la date de publication du contenu et du moment où vous pouvez l’acheter si vous le souhaitez.

