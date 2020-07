Découvrez le seul et unique Samsung Galaxy Z Fold 2 5G en chair et en os

Que vous pensiez que les fuites rehaussent l’attrait d’un produit inédit ou ruinent son annonce officielle, Samsung n’a pas beaucoup de secrets dans sa manche avant 5 août. Le Galaxy Note 20 « ordinaire », qui pourrait aussi bien s’appeler le Note 20 Lite, est pratiquement un livre ouvert, et il en va de même pour le Note 20 Ultra nettement plus impressionnant et premium, sans parler du Galaxy très détaillé. Regardez 3, Buds Live en forme de haricot et les Galaxy Tab S7 et S7 + rivalisant avec l’iPad Pro.

Cela confirme une fois pour toutes que le design incontestablement attrayant mais loin d’être parfait du modèle d’origine a été revu et affiné de plusieurs façons pour mieux refléter l’exclusivité d’un produit sans aucun doute cher et de pointe. En bref, nous aimons ce que nous voyons ici.

Un nom alambiqué et une petite perforatrice

Tout d’abord, cette photo fraîchement divulguée confirme la marque révisée de Samsung pour l’effort de suivi du Galaxy Fold, destinée à mettre en évidence la relation familiale du Z Fold 2 avec le moindre coût. Z Flip tout en améliorant la cohérence de la marque du portefeuille pliable de l’entreprise. Bien sûr, si Samsung tenait tant à la cohérence, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le Z Flip n’a pas simplement été nommé Galaxy Flip.

L’ajout de l’étiquette 5G à la fin du surnom de Galaxy Z Fold 2 complique encore plus l’identité de marque d’un produit vraiment unique d’une manière assez inutile, d’autant plus qu’un modèle 4G LTE uniquement n’est peut-être pas du tout dans le pipeline.

Là encore, qui se soucie du nom de ce mauvais garçon lorsque son affichage principal amélioré est livré avec une perforatrice à la mode (et subtile) au lieu d’une encoche maladroite (et large)? Si vous regardez de près l’image disponible aujourd’hui, vous remarquerez que la découpe d’écran est à peu près positionnée là où Ice Universe l’attendait le mois dernier, ce qui semblait initialement étrange mais qui grandit progressivement sur nous.

Pendant ce temps, il est difficile de dire avec certitude, mais les cadres d’écran du Le Galaxy Z Fold 2 5G a également l’air assez fin. À tout le moins, ils sont légèrement plus minces que ce que la première génération Galaxy Fold était en cours.

L’autre côté est encore plus cool

Nous ne pouvons pas parler de lunettes sans vous rappeler que l’écran de la couverture devrait passer de 4,6 à environ 6,2 pouces, ce qui signifie que les bordures horribles du Galaxy Fold 1 seront presque entièrement éliminées et remplacées par une perforatrice centrée chic.

Le système de triple caméra arrière 12 + 12 + 16MP du Galaxy Fold de l’année dernière sera également mis à niveau vers une configuration 12 + 12 + 64MP comprenant un tireur principal sans aucun doute amélioré et un téléobjectif bien meilleur avec prise en charge du zoom optique 3x.

En revenant à l’écran principal, nous devons souligner que sa taille devrait passer de 7,3 à 7,7 pouces environ, avec une technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz qui aurait également été ajoutée à l’équation. Naturellement, un nouveau processeur Snapdragon 865+ est essentiellement garanti de résider sous le capot du Galaxy Z Fold 2 5G, avec 12 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage en standard.

Tout bien considéré, y compris diverses améliorations de durabilité, vous pouvez vous attendre à ce que le Z Fold 2 compatible 5G soit considérablement plus coûteux que son précurseur limité à la 4G sur des marchés comme les États-Unis, mais au moins pour le moment, nous n’avons aucune raison de croire que ce sera le cas. Au lieu de cela, il y a de fortes chances que le Galaxy Z Fold 2 5G soit au prix d’environ 2000 $ aux États-Unis, ce qui n’est certainement pas abordable mais semble également assez juste.