Découvrez le Samsung Galaxy Note 20 en pleine action à 360 degrés

Le Samsung Galaxy Note 20 a de nouveau été divulgué, cette fois dans un GIF à 360 degrés.

La fuite est une gracieuseté de la page Patreon du pronostiqueur Evan Blass.

La révélation officielle de la série Galaxy Note 20 par Samsung est encore dans quelques semaines, le 5 août.

Le Samsung Galaxy Note 20 sera officiellement dévoilé dans quelques semaines. Cependant, de nouvelles fuites du téléphone phare très attendu continuent d’apparaître. La dernière en date vient du pronostiqueur Evan Blass qui a posté un regard à 360 degrés sur le téléphone sur sa page Patreon. L’image offre un aperçu complet du téléphone, y compris sa bosse d’appareil photo sensiblement surélevée. Il dispose également d’un grand écran plat avec une caméra frontale centrée sur le trou de perforation.

Le Galaxy Note 20 et son grand frère le Note 20 Ultra devraient tous deux être officiellement dévoilés dans le cadre du dernier événement de presse Samsung Unpacked. La conférence multimédia virtuelle sera diffusée le mercredi 5 août. Il est probable que nous pourrions voir plus de matériel et de logiciels révélés par Samsung lors du même événement.

Prochain: Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Note 20