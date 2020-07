Découvrez le nouveau Motorola Edge 5G

Motorola Edge Smartphone débloqué 5G (Ecran 6.7" FHD+ incurve 90°, processeur Qualcomm Snapdragon SM7250, caméra Principale 64MP, Batterie 4500 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 10), Noir Solaire

Des performances 5G exceptionnelles. . Découvrez la vitesse pure avec le réseau sans fil de nouvelle génération, plus un processeur incroyablement rapide, 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage Écran immersif sans fin incurvé à 90°. Obtenez une qualité d'image HDR10 à couper le souffle sur un magnifique écran OLED de 6,7 pouces avec bords incurvés à 90°. Le son stéréo le plus puissant sur le marché. La sortie audio la plus élevée sur smartphone* et la technologie de syntonisation audio primée** offrent des performances sonores de qualité studio Batterie jusqu’à 2 jours d’autonomie. Plus besoin de prises de courant grâce à une batterie 4 500 mAh à la pointe de la technologie, et rechargez rapidement votre smartphone grâce au chargeur TurboPower. Triple appareil photo de 64 MP. Une résolution d'appareil photo de pointe vous permet de tout capturer, de la très haute résolution à la faible luminosité nette et de l'ultra grand angle à l'ultra-zoom Le meilleur du système d'exploitation Android. Exécutez une version simplifiée du système d'exploitation le plus populaire au monde, sans logiciel inutile et avec une intégration étroite aux services Google