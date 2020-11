Découvrez le nouveau Mahindra Thar 2020 avec des roues en alliage de 20 pouces

Voici l’un des premiers Mahindra Thar 2020 modifiés à disposer de grandes roues en alliage de 20 pouces et de pneus spécialement conçus pour les voitures 4X4.

Les livraisons de Mahindra Thar 2020 ont commencé avec succès dans tout le pays, tandis que la période d’attente a également augmenté d’un énorme écart. Les gens ont déjà commencé à modifier leur Thar et en voici un exemple. Il ne fait que deux modifications, mais celles-ci changent le style de Thar par une différence.

Comme vous pouvez le voir, ce Mahindra Thar 2020 modifié reçoit de plus grandes roues en alliage de 20 pouces de RPM. Auparavant, il était livré avec des alliages de 18 pouces qui figuraient déjà parmi les plus grands du segment. Ici, c’est encore plus grand que ça. De plus, il obtient ces pneus de performance d’Accelera, complétant les deux modifications effectuées.

Le pneu utilisé est Accelera Omikron AT qui est livré avec une bande de roulement à double usage. Ces pneus sont spécifiquement utilisés pour augmenter les performances sur route et aussi hors route. Ils se trouvent principalement sur les voitures 4X4 et la société affirme qu’ils peuvent facilement s’adapter à tout type de terrain que vous parcourez.

Il offrira également une meilleure stabilité et un meilleur contrôle lors de la croisière à grande vitesse. Le coût total de cette modification est inconnu, mais attendez-vous à environ Rs 75000. En outre, il s’agit du Thar cabriolet qui n’est proposé qu’en option sur les variantes haut de gamme. Il est également livré avec un toit souple et un toit rigide, selon la variante.

Le nouveau Thar est livré avec deux options de moteur, y compris un moteur turbo-diesel mHawk de 2,2 litres et un moteur à essence mStallion de 2,0 litres. Les deux sont proposés avec une boîte manuelle à 6 vitesses et un convertisseur de couple à 6 vitesses. Cependant, vous n’obtenez l’option AT que sur la variante LX. Les prix commencent à Rs 11 Lakhs jusqu’à Rs 13,99 Lakhs (ex-showroom).