Découvrez le meilleur de la Bretagne avec Breizh Club !

Drapeau breton, chansons, galettes ou encore beurre salé, la Bretagne a su créer de nombreux codes au fil des années, grâce à des paysages emblématiques, mais aussi un patrimoine culturel fort. Avec un humour légèrement chauvin et des conceptions de qualité, la marque Rennaise Breizh Club vous propose des articles variés pour rendre hommage à la Bretagne et montrer fièrement votre attachement à cette région pas comme les autres. Nous vous présentons aujourd’hui cette marque montante et tendance qui s’engage au quotidien.

L’amour et la fierté d’une région

Inspiré par la nostalgie de leur Bretagne maternelle, c’est un couple d’expatrié vivant à Paris qui donne naissance à l’aventure Breizh Club. Un nouveau projet commun qui les pousse à revenir sur les côtes bretonnes et à créer leur entreprise Rennaise dans la foulée. Si différentes enseignes se sont amusées à détourner ou à faire figurer les symboles de la Bretagne sur leurs créations, Breizh Club s’est rapidement illustré sur le marché grâce à des valeurs fortes et des produits tendances. Avec bienveillance et talent, ils révolutionnent depuis les codes de la mode Bretonne pour notre plus grand plaisir.

Des graphiques et des designs tendances

Afin de répondre aux envies et aux besoins de chacun, Breizh Club a développé au fil des années un large catalogue dédié à la Bretagne. Qu’il s’agisse de décoration intérieure, d’accessoires ou de vêtements, la marque Rennaise vous garantit des graphismes délicats et modernes sur toutes ses créations. L’occasion de vous faire plaisir en portant haut et fière les couleurs de votre région, de garder un précieux souvenir de votre séjour breton, ou tout simplement de surprendre un proche avec un cadeau unique et original. Dans tous les cas, vous profitez de citations amusantes ou de designs modernes pour afficher votre attachement à la Bretagne avec originalité.

Un engagement éthique et responsable

Soucieux de créer des produits en accord avec leurs principes et leurs valeurs, les créateurs de Breizh Club se sont engagés dans une démarche écologique et éthique. L’entreprise limite ainsi son impact environnemental dans tous les aspects de sa production pour répondre autant que possible aux enjeux de demain. De plus, les vêtements proposés par la marque sont fabriqués à partir de 100 % de coton biologique, sans OGM et sans produit chimique. Vous pouvez ainsi contribuer à une mode plus respectueuse tout en profitant de vêtements de qualité et originaux. Des créations naturelles et durables dont vous apprécierez également le confort et le soin apporté aux finitions.

Quelles sont les créations de Breizh Club ?

De passage dans la boutique Breizh Club de Rennes ou via le site en ligne de la marque, vous pouvez vous offrir à tout moment un article pour enrichir votre garde-robe ou renouveler votre décoration d’intérieur. Nous vous présentons ici les différents produits de l’enseigne bretonne.

Une collection de vêtements pour toute la famille

Afin de répondre aux besoins de chacun, Breizh Club a développé des vêtements pour les femmes, les hommes, les enfants, et les tout-petits. Vous retrouvez donc un catalogue varié pour choisir notamment :

Un T-shirt tendance manche courte ou manche longue.

Un sweat confortable avec la mention “Bisou salé” ou “Plus de beurre que de mal”.

Un polo décontracté “Le mâle de mer”.

Un body original personnalisé au nom de votre enfant.

Un pyjama adorable pour bébé qui affiche “Born to be breton”.

En outre, la marque rend hommage au patrimoine breton avec la création de la marinière Breizh Club. Un modèle iconique que vous pourrez acheter pour toute la famille, avec des broderies ou des impressions qui ajoutent une touche d’humour et de chauvinisme à vos tenues. Un style propre à cette marque française et des personnalisations effectuées dans un atelier en Bretagne pour vous assurer des graphismes impeccables et résistants.

Par ailleurs, Breizh Club décline ses motifs sur de nombreux accessoires tels que des tote bags, des bonnets, des pochettes, des boxers, des chaussettes, ou encore des casquettes. De quoi vous faire un look total breton en toute simplicité !

Des accessoires déco pour la maison

Parque votre intérieur mérite également sa part de Bretagne, l’enseigne Breizh Club a développé au fil des années des produits variés pour votre décoration :

Des tableaux aux graphismes discrets pour contempler des paysages bretons.

Des porte-clés avec des designs originaux avec les mentions “Bretonne power” ou “Papa breton”.

Des torchons et des tabliers pour une cuisine aux saveurs bretonnes.

Des cartes postales à envoyer sans modération ou à encadrer.

Des foutas de plage personnalisables.

Etc.

Autant de possibilités de réinventer votre cocon intérieur avec des clins d’œil amusants sur la Bretagne grâce à Breizh Club !