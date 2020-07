Découvrez le Galaxy Note 20 5G à écran plat de Samsung sous tous les angles

Le prochain joyau de la couronne de Samsung a reçu à juste titre beaucoup d’attention ces dernières semaines, mais il est important de se rappeler de temps en temps que le bestial Le Galaxy Note 20 Ultra ne volera pas en solo vers l’entreprise événement virtuel Unpacked le 5 août.

En réalité, le 6,9 ​​pouces complètement fuité pourrait être rejoint par non pas un mais deux appareils pliables différents en plus de son petit frère. Ledit petit frère est tout seul sous les projecteurs aujourd’hui après ce qui ressemble à une éternité jouant au second violon, avec rien d’autre que le légendaire leaker Evan Blass montrant le design indéniablement magnifique de ce combiné de 6,4 pouces sous tous les angles dans une rotation à 360 degrés de haute qualité.

Nous avons pris la liberté de prendre quelques photos de ce GIF absolument massif pour votre visionnement et notre plaisir d’analyse. Et c’est parti:

Un écran plat avec une perforation centrée et des lunettes relativement minces

Cela pourrait vous choquer … si vous avez vécu sous un rocher, mais contrairement au Note 10 « standard » de 2019 et au Note 9 avant et au Note 8 avant cela et même au Note 7 glorieusement échoué tout le long du chemin du retour en 2016, cette année Le Galaxy Note 20 5G est à peu près sculpté dans la pierre comme arborant un bon écran plat à l’ancienne.

Bien sûr, un écran plat n’est pas intrinsèquement une mauvaise chose, et avec l’aide d’un ensemble de lunettes qui ne semble pas beaucoup plus gros que ce que le Note 10 avait l’année dernière, le Galaxy Note 20 5G peut toujours être décrit comme un appareil ultra-premium, du moins à première vue.

A-t-il l’air aussi chic que le Note 20 Ultra? Peut-être pas, mais le perforateur centré est définitivement un gagnant, et nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup de gens qui apprécieront également le corps « compact » d’un modèle Note 20 5G qui devrait mesurer environ 6,4 pouces de diagonale.

Un module triple caméra saillant et une finition magnifique

En opposant les deux téléphones haut de gamme à venir, vous remarquerez également que le membre plus petit et plus humble de la famille Note 20 semble manquer du vivaneau secondaire de style périscope introduit par le S20 Ultra plus tôt cette année.

Cela signifie que le Note 20 5G de 6,4 pouces se contentera très probablement d’un téléobjectif moins sophistiqué en plus d’un appareil photo principal peu susceptible d’adopter le nombre de 108 mégapixels quelque peu diviseur, et peut-être du même capteur ultra-grand-angle que le Note 20 Ultra.

Le Note 20 « compact » semble se passer du système de mise au point automatique laser de son grand frère, tout en conservant le positionnement du flash LED. Pendant ce temps, bien que le Galaxy Note 20 ne soit pas rendu aujourd’hui dans une couleur aussi accrocheuse que la saveur Mystic Bronze Note 20 Ultra qui Samsung s’est involontairement répandu sur les interwebs il n’y a pas longtemps, nous ne pouvons pas détourner le regard de cette finition mate exquise.

Le cadre métallique mince et les bords arrondis du Note 20 5G complètent parfaitement un design haut de gamme qui n’a finalement pas besoin de courbes d’écran pour capter notre attention et nous rendre d’autant plus excités pour le lancement de Samsung le 5 août.