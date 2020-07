Découvrez la suite de la bande dessinée Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West ne sera peut-être pas lancé avant 2021 exclusivement sur PlayStation 5, mais cela ne signifie pas que vous devez attendre jusque-là pour savoir ce qui s’est passé à la suite des événements du jeu original. Horizon Zero Dawn obtient une suite directe sous la forme d’une bande dessinée, et il sera disponible pour lecture à la fois physique et numérique à partir du 5 août 2020. De plus, nous pouvons maintenant partager quelques écrans d’aperçu dès la toute première entrée .

Écrit par Anne Toole, qui a également contribué à l’écriture de l’exclusivité PlayStation 4 originale, la bande dessinée se concentre sur l’un des amis d’Aloy nommé Talanah. « Lorsqu’une menace mystérieuse émerge dans la nature, elle se met à la chasse et à la vaincre, seulement pour apprendre qu’une toute nouvelle race de machines tueuses traque la terre! » Vous aurez envie de cliquer sur les images ci-dessous pour profiter pleinement de l’effet et lire les bandes dessinées complètes en question.

Une histoire d’introduction sera disponible gratuitement le 22 juillet et vous pouvez précommander la première édition complète de Forbidden Planet et ComiXology. Cela vous coûtera seulement 2,65 £ / 3,99 $. Avez-vous hâte d’apprendre ce qui se passe après Horizon Zero Dawn? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.