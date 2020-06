Découvrez la puissance du nouveau Ford Endeavour de 2,0 litres tirant facilement un tracteur

Bien que le nouveau BS6 Ford Endeavour soit un peu sous-alimenté en chiffres, cette vidéo montre que rien n’a changé avec la bête.

Ford a lancé l’Endeavour conforme à la norme BS6 il y a quelques mois. Tout sauf le moteur et la boîte de vitesses reste exactement le même. Après de nombreuses spéculations sur l’obtention d’un moteur diesel double turbo de 2,0 litres, il ne reçoit cependant aucun turbo. Les livraisons ont commencé bien avant le début du verrouillage.

Cette vidéo montre une action entre Ford Endeavour et un tracteur Swaraj. Comme vous pouvez le voir, le premier peut facilement tirer le tracteur sans aucune hésitation. Les chiffres de puissance sont nettement inférieurs à ceux de la version BS4, cependant, elle est plus raffinée, plus facile sur la poche et toujours une bête à conduire. Voici le lien vers la vidéo: https://www.facebook.com/kushal.ford/posts/663476204494420

Lisez aussi: Maruti Gypsy Vs Endeavour Vs Duster Vs Fortuner – Off-Roading Challenge

Le nouveau moteur produit 170 ch et 420 Nm de couple maximal. Il est plus puissant que le moteur 2,2 litres mais fait près de 30 ch et 50 Nm de moins que le moteur turbo diesel cinq cylindres de 3,2 litres. Cependant, il dispose désormais d’une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 10 vitesses plus pratique, en équipement standard.

Les nouvelles fonctionnalités incluent les phares à LED, la technologie d’annulation active du bruit et le Ford myPass. BS6 Endeavor se décline en trois variantes et la variante haut de gamme reçoit une transmission 4X4. Pour le tout-terrain, il bénéficie de l’assistance en côte et du contrôle de la descente, du contrôle de la traction, du contrôle électronique de la stabilité, du contrôle de la stabilité en cas de renversement et également d’une barre anti-roulis.

Les autres caractéristiques existantes incluent la climatisation à deux zones, les freins à disque aux quatre roues, le siège conducteur et passager avant à réglage électrique, le toit ouvrant panoramique, l’aide au stationnement parallèle semi-automatique, un système d’infodivertissement SYNC3 de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, Seven Airbags, Capteurs de stationnement avant et arrière et TPMS.

Lisez aussi: Cette Ford Endeavour modifiée est prête pour de sérieux hors-route!

Les prix de Ford Endeavour commencent à Rs 29,55 Lakhs jusqu’à Rs 33,25 Lakhs (ex-showroom). Il est relativement moins cher que les variantes BS4. Endeavour poursuit sa rivalité séculaire avec le Toyota Fortuner avec les goûts de Mahindra Alturas G4, Volkswagen Tiguan All Space et Honda CRV.