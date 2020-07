Découvrez la première vidéo pratique du contrôleur PS5 (mise à jour: 17 juillet)

Mise à jour: 17 juillet 2020 (13 h 14 HE): Nous avons mis à jour cet article avec la démonstration pratique de Geoff Keighley du nouveau contrôleur DualSense. Découvrez-le ci-dessous!

Article d’origine: 13 juillet 2020 (18 h 02 HE) – La fenêtre de sortie Holiday 2020 pour la console PS5 approche à grands pas. Nous espérons que la PlayStation publiera de nouvelles informations sur la PS5 ce mois-ci. Pour l’instant, voici tout ce que nous savons sur le prochain contrôleur PS5 DualSense.

Manette sans fil DualSense pour PlayStation 5

Les gens pensaient que les mises à niveau du contrôleur DualShock 4 pour la PS4 étaient révolutionnaires. Attendez simplement de lire toutes les modifications apportées par PlayStation à leurs contrôleurs de nouvelle génération pour la PS5. La PlayStation a fait tout son possible pour améliorer l’expérience d’immersion des joueurs.

Un nouveau look futuriste

Si vous comparez le nouveau contrôleur PS5 au contrôleur PS4, vous remarquerez des différences énormes. Ci-dessous, une photo d’un contrôleur PS4. Il a un look PlayStation très classique. La PlayStation n’a pas vraiment beaucoup dévié dans la conception des contrôleurs pour les deux dernières générations de consoles.

Si vous jetez un œil ci-dessous au nouveau design du contrôleur DualSense pour PS5, vous remarquerez à quel point le nouveau design est élégant et différent. Pour la plupart, tous les boutons sont au même endroit, mais le contrôleur global est beaucoup plus fluide. Le nouveau design est très similaire à une manette Nintendo Switch Pro; J’espère qu’il se ressentira et se comportera de la même manière.

Nous avons également récemment obtenu notre première démo filmée pratique avec le contrôleur PS5 DualSense, comme l’a démontré le journaliste de jeux vidéo Geoff Keighley.

Rétroaction haptique immersive

Le nouveau contrôleur PlayStation 5 offrira un retour haptique. Cela signifie que vous pourrez sentir la différence entre conduire dans la boue et conduire sur une route lisse. Le retour haptique offre une expérience beaucoup plus immersive aux joueurs car vous pouvez ressentir les différences uniques entre les différents terrains.

Vous pourrez également bénéficier de commentaires haptiques avec plus que des terrains. Même les mouvements simuleront le toucher réel. Par exemple, si vous étiez dans un bâtiment en feu dans un jeu et que vous atteignez une poignée de porte avec votre main droite, vous allez ressentir des vibrations sur le côté droit du contrôleur. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais les commentaires haptiques dans le contrôleur PS5 vont vraiment améliorer les expériences de jeu des joueurs.

Dans la récente démonstration pratique, Keighley a en fait utilisé son souffle sur la manette PS5 pour faire exploser un moulinet à l’écran dans le jeu préinstallé Astro’s Playroom. Il sera intéressant de voir si cette fonctionnalité est intégrée dans plus de jeux.

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous avez déjà eu des retours haptiques – c’est ce grondement que vous ressentez qui varie en fonction de l’intensité de la situation dans votre jeu. Les contrôleurs Xbox Series X vont également améliorer leurs contrôleurs avec un retour haptique.

Déclencheurs adaptatifs

Les boutons L2 et R2 du nouveau contrôleur DualSense pour la PS5 comporteront des déclencheurs adaptatifs. L’exemple que PlayStation a utilisé pour démontrer l’importance des déclencheurs adaptatifs était de dessiner une flèche. Habituellement, dans un jeu qui vous oblige à utiliser des flèches, vous ne ressentez aucune différence entre tirer une flèche et utiliser les boutons L2 / R2 pour une autre tâche. Avec les déclencheurs adaptatifs du contrôleur PS5, vous pourrez sentir la tension unique de dessiner une flèche, vous aidant à vous sentir plus immergé dans le jeu.

La PlayStation a fait preuve de prudence avec la conception de la manette lors de l’intégration de déclencheurs adaptatifs. Ils voulaient incorporer le matériel de déclenchement encombrant sans compromettre le nouveau design élégant. L’angle des déclencheurs de la main a été modifié pour aider le contrôleur à se sentir plus petit dans la main.

Bouton Créer pour remplacer le bouton Partager

La PlayStation a plu à beaucoup de joueurs avec l’introduction du bouton Partager sur la manette DualShock 4. Avec la dernière itération, le contrôleur DualSense, le bouton Partager sera remplacé par un bouton Créer.

La PlayStation reprend ce que les joueurs ont aimé du bouton Partager et l’améliore avec le bouton Créer. La PlayStation a déclaré qu’ils étaient «des pionniers de nouvelles façons pour les joueurs de créer du contenu de gameplay épique à partager avec le monde, ou tout simplement à apprécier par eux-mêmes».

Capteurs de mouvement

L’événement en direct PS5 a mentionné des capteurs de mouvement à côté d’un clip du nouveau contrôleur DualSense légèrement bousculé. La PlayStation n’a pas encore commenté les capteurs de mouvement et ce qu’ils cherchent à en faire à l’avenir. Il sera intéressant de voir si la PlayStation va concurrencer les commandes de mouvement presque perfectionnées de Nintendo sur le Switch.

Charge et autonomie de la batterie

La PlayStation utilise une batterie rechargeable dans le contrôleur DualSense; même s’il est agréable de savoir que nous n’aurons pas à remplacer les piles tout le temps, j’ai hâte de savoir combien de temps durera la durée de vie des piles. La PlayStation a déclaré avoir réfléchi à la durée de vie de la batterie, mais elle n’a pas encore précisé la durée de vie de la batterie.

La batterie plus grande rendra certainement le contrôleur plus lourd, mais la PlayStation a mentionné leurs efforts pour rendre le contrôleur aussi léger que possible. Soi-disant, le contrôleur sera toujours un peu plus léger qu’un contrôleur Xbox actuel avec des piles.

Haut-parleur et microphone

Le contrôleur PS5 aura son propre haut-parleur et microphone intégrés. Au cours de sa démo vidéo pratique, Keighley a déclaré qu’il y avait beaucoup plus de variété de sons différents provenant du haut-parleur que celui du contrôleur PS4. Les sons peuvent également être liés au support de rétroaction haptique.

Poids et autres caractéristiques

Dans la vidéo de démonstration pratique, Keighley a déclaré que le contrôleur PS5 DualSense se sent un peu plus lourd que le contrôleur PS4 actuel, mais ce n’est pas une différence substantielle. Il pense également que le contrôleur PS5 se sent un peu plus lourd que le gamepad PS4.

La PS5 sera livrée avec un jeu préinstallé, Astro’s Playroom. Le jeu permettra aux utilisateurs de s’habituer au nouveau contrôleur et à ses fonctionnalités, selon Keighley. Dans la vidéo pratique, il a déclaré que vous pouviez sentir la tension dans l’haptique lorsque votre robot entrait dans une tempête de sable sur la plage, et aussi entendre la netteté du sable à travers le haut-parleur.

Combien coûtera le contrôleur PS5?

On ne sait toujours pas combien sera le contrôleur PS5. PlayStation n’a pas dévoilé le prix de la nouvelle console ou de l’un de ses accessoires ou jeux.

Si nous devions deviner, nous estimons que le contrôleur PS5 se situera quelque part entre 60 et 70 dollars. Le contrôleur PS4 coûte environ 50 $. Avec toutes les nouvelles fonctionnalités technologiques, en particulier la rétroaction haptique et les déclencheurs adaptatifs, il est sûr de dire qu’il y aura une augmentation du prix. Nous ne savons tout simplement pas encore exactement combien.

Quand le contrôleur PS5 sortira-t-il?

La PlayStation n’a publié aucune information sur les dates de sortie de la console PS5 ou des accessoires, y compris le nouveau contrôleur.

Jusqu’à présent, la seule information dont nous disposons pour une date de sortie est la large fenêtre de Holiday 2020. Si nos estimations sont correctes, nous devrions, espérons-le, obtenir plus d’informations sur la PS5 (prix, dates de sortie, etc.) dans le courant du mois. Ensuite, j’espère que les rumeurs et les spéculations sont vraies au sujet de la sortie de la console PS5 et des accessoires le 20 novembre 2020.

Pouvez-vous utiliser un contrôleur PS5 avec la PS4?

Il est prévu que le contrôleur PS5 pourra fonctionner avec PC, ainsi que la PS4. Bien qu’il soit utile de mentionner que certaines fonctionnalités du nouveau contrôleur ne seront pas fonctionnelles avec la PS4.

Par exemple, les jeux PS5 sont en cours de développement avec une rétroaction haptique et des déclencheurs adaptatifs à l’esprit; Les jeux PS4 n’ont pas été développés avec ces choses à l’esprit, donc vous n’allez pas expérimenter ces fonctions lorsque vous jouez à un jeu PS4 avec un contrôleur PS5.

Nous attendons toujours une confirmation claire de ces détails de la PlayStation.

Pouvez-vous utiliser un contrôleur DualShock 4 avec la PS5?

La PlayStation n’a toujours pas officiellement publié d’informations sur la compatibilité du contrôleur DualShock 4 avec la PS5. Cependant, comme il a été confirmé que la majorité de la bibliothèque de jeux PS4 sera rétrocompatible avec la nouvelle console, il est sûr de dire que les contrôleurs PS4 fonctionneront également sur la PS5.

Tout comme je l’ai mentionné ci-dessus, cependant, lorsque vous mélangez des pièces PS4 / PS5 ensemble, vous ne devriez pas vous attendre à des fonctionnalités complètes. Dans ce cas, si vous utilisez votre manette DualShock 4 avec la PS5, vous ne rencontrerez pas le retour haptique ou les déclencheurs adaptatifs même s’ils sont programmés dans le jeu car votre manette n’est pas compatible avec ces fonctionnalités spécifiques.

