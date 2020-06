Découvrez la nouvelle Ford Mustang Mach 1

Les fans de la marque Ford ne seront pas déçus cette année avec la nouvelle Mach 1 et ses 525 chevaux sous le capot.

Contrairement à ce que la marque a présenté fin 2019 lors du salon de Los Angeles avec son nouveau SUV électrique la Mustang Mach-E, qui n’a pas très bien été accueillie par les fans. Cette nouvelle Mach 1 sera montée d’un moteur V8 – 5,0 litres atmosphériques forts de 525 chevaux et 610 Nm de couple maxi.

D’autre part, le constructeur américain a ajouté que ce nouveau modèle remplacera donc la Mustang Bullit et la Shelby GT350 pour 2021.

Une allure agressive

Les premières images de la Mustang Mach 1 ont donc envahi la toile, suivi de l’annonce faite par Ford il y a quelques semaines.

Ces images nous montrent la Mach 1 encore camouflée avec un kit carrosserie assez agressif, et effectuant des tests sur une piste très connue.

Les phares antibrouillards circulaires font leurs grands retours, une caractéristique que la Mustang avait changée avec l’arrivée de la nouvelle génération de 2015. Cependant, comme pour la Dodge Challenger, ces phares ne semblent pas pleins et donnent plutôt l’impression que leur centre servira de prise d’air.

Le modèle est aussi équipé d’un nouveau parechoc et d’une nouvelle calandre, qui sera peut-être unique à cette version.

Un échappement à 4 embouts vient agrémenter l’arrière de la voiture, en plus d’un aileron similaire à celui du modèle GT et d’un parechoc arrière légèrement différent des modèles d’avant avec un plus grand diffuseur.

Ce prototype était également équipé de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 de 19 pouces en 305/30 avec des jantes très différentes des habitudes de Ford. En effet, elles affichent un design assez sportif avec ces immenses étriers Brembo.