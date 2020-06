Découvrez comment obtenir un iphone SE pour 1 €

Le nouvel iPhone SE est mis à l’achat officiellement le mois d’avril 2020. À un prix inattendu, Apple offre à ses fidèles une nouvelle version de sa gamme.

La sortie de iphone SE

Alors qu’on ne l’a pas vu venir, l’entreprise américaine Apple a dévoilé son iphone SE le 15 avril 2020, une deuxième version de la marque. Pour moins de 500 euro, le smartphone propose un accès avec les dernières caractéristiques techniques. Avec la même puissance que l’iphone 11 et un design similaire à l’iphone 8, cette dernière invention de l’Apple semble être très appréciée par beaucoup de monde. En effet, iphone SE dispose d’un écran assez petit de 4,7 pouces, avec une dalle Retina LCD. Le smartphone a trois versions pour le stockage notamment 64 Go, 128 Go et 256 Go. Son capteur photo unique à l’arrière de 12 MPx est également similaire à celui de l’iphone 8.

#Available



The new iPhone SE



Black. White. Or red.



In a small 4.7” design.With studio-quality portraits. Sharp 4K video. Long battery life.A13 Bionic—the fastest chip in a smartphone. And the security of Touch ID,with privacy built in. iPhone SE.Lots to love.And less to spend. pic.twitter.com/lIxJUq4lUK — DOe Resources | AR (@DOeResources) June 20, 2020

Iphone SE, à un prix très faible et abordable

C’est le modèle le plus abordable produit par l’entreprise américaine. La version 64 Go est commercialisée à partir de 489 euro. Mais nous vous livrons quelques astuces pour ne dépenser qu’un minime d’argent.

Incroyable mais totalement vrai et possible ! Vous souhaitez posséder un iPhone à seulement 1 euro ? Bouygues Telecom est prêt à vous aider. Il vous suffit tout simplement de vous souscrire à un forfait avantages smartphone 70 Go et étaler le paiement du produit dans la durée.